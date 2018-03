Rheinfelden Warum der Frust bei der Feuerwehr Karsau über das zentrale Feuerwehrhaus tief sitzt

Der Gemeinderatsbeschluss zur Zentralisierung des Gerätehauses in Rheinfelden hält viele Mitglieder der Feuerwehr Karsau von der Hauptversammlung fern. Einige sind sogar bereits ausgetreten.

Karsau – 69,5 Prozent. Diese Zahl – der Probenbesuch 2017 – steht für die Feuerwehrabteilung Karsau symbolisch für die Frustration der Mitglieder über den Gemeinderatsbeschluss, auch die Feuerwache des Ortsteils in das zentrale Gerätehaus zu integrieren. Es sei, so schreibt die Abteilung in einem Bericht, der vermutlich schlechteste Probenbesuch in der Geschichte der Abteilung.

Im Jahr zuvor lag der Probenbesuch noch bei 81,5 Prozent. Der „erschreckende“ Rückgang sei eine Konsequenz auf den „unerklärlichen Gemeinderatsbeschluss, dass die Abteilung wegen unwahrer Kostenrechnung mit in das zentrale Gerätehaus einziehen soll“, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Frust darüber habe auch zu Austritten von Mitgliedern geführt, „die jahrelang dieses Ehrenamt im Herzen trugen“. Aktuell besteht die Abteilung aus 15 Aktiven. Insgesamt hat die Abteilung im vergangenen Jahr 24 Einsätze bewältigt, davon waren vier Kleinbrände, sieben technische Hilfeleistungen, fünf Ölspuren und acht Alarmierungen durch Brandmeldeanlagen.

Für die Jugendgruppe verlas Jugendgruppenleiter Florian Schmidt einen ausführlichen Bericht. Viel Zeit und Mühe wurde aufgebracht, um den Feuerwehrnachwuchs bei Laune zu halten und ihn auf den späteren Aktivdienst vorzubereiten. Die Mitgliederzahl lag zum 31. Dezember bei zehn.

Der stellvertretende Obmann der Altersmannschaft, Franz Reichle, berichtete von zahlreichen Anlässen. Ein Grillfest, Besuche von Festen sowie Versammlungen und Überbringung von Geschenken zu Jubiläen Mitglieder standen auf dem Programm. Die Altersmannschaft besteht aus 19 Mitgliedern.

Die Abteilung