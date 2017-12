Rheinfelden Warum D'Wölf vom Dinkelberg ihren Narrenbaumstellen bereits an Silvester stellen

Interview mit Christian Rünzi, Chef der Wölf vom Dinkelberg, die ihren Narrenbaum in diesem Jahr bereits an Silvester stellen.

Herr Rünzi, wie kommen D’Wölf vom Dinkelberg dazu, an Silvester den Narrenbaum zu stellen? Das ist doch ein absoluter Frühstart und hat mit Silvester nichts zu tun.

(lacht) Die Fasnacht beginnt offiziell am 11.11. um 11 Uhr und dauert bis Aschermittwoch, rechnet man die Bauernfasnacht dazu, verlängert sich das Ganze noch. Auch die ersten Fasnachtsveranstaltungen wie diverse Cliquenbälle finden bereits im November statt. Somit befindet sich unser Silvestergrillen mit Narrenbaumstellen mitten in der Saison. Gerade im Hinblick auf die diesjährige Saison, die ja sehr früh beginnt (am 12. Februar ist schon Rosenmontag), gestaltet sich die Terminsuche sehr schwierig. Darum sind wir froh, das Narrenbaumstellen mit dem Silvestergrillen kombinieren zu können. Aber grundsätzlich planen wir für die Zukunft schon wieder zwei getrennte Veranstaltungen.

Dennoch bedeutet das einen Bruch mit der Tradition. Ist das mit der Narrenzunft abgesprochen, es gibt ja bekanntlich sehr strenge Regeln, gerade wenn es um die fünfte Jahreszeit geht?

Da wir keine Mitgliedsclique der Narrenzunft Rheinfelden sind, können wir unsere Termine flexibel handhaben. Die Werte von Tradition aufrecht zu erhalten, ist auch für uns sehr wichtig, aber ebenso ist es wichtig, neue Wege zu gehen, um so die Fasnacht am Leben zu erhalten.

Gestartet wird eine Stunde früher als zuletzt. Gibt es deshalb einen speziellen Silvester-Frühschoppen?

Nein. Wir fangen um 10.30 Uhr mit der Bewirtung an, jeder Gast kann sich mit Currywurst, Pommes und Co stärken, gegen 11 Uhr wird der Narrenbaum gestellt. Der Musikverein Adelhausen unterstützt uns musikalisch. Danach bewirten wir unsere Gäste bis 17 Uhr. Wer will, kann sich so auf die Silvesternacht einstimmen.

Nehmen die Menschen vom Dinkelberg den Silvestergrillstand beim Feuerwehrhaus in Adelhausen an?

Ja, ich kann sagen, unser Angebot hat sich etabliert. Den Menschen gefällt es, am letzten Tag des Jahres sich schon tagsüber zu treffen, zu plaudern und unser gutes Angebot zu genießen.

Dazu gehört auch der traditionelle Neujahrswecken.

Genau. Ortsvorsteherin Silvia Rütschle backt den Traditionswecken, der etwa ein halbes Kilo wiegt, nach altem Rezept und wir verkaufen ihn vor Ort. Wer ganz sicher gehen will, sollte ihn aber vorbestellen.

Zu Termin und Person