Für die rund 11.500 Katholiken der Seelsorgeeinheit in sieben Pfarreien heißt es weiter warten. Doch dabei ruht das kirchliche Leben keineswegs. Dass seit September der leitende Pfarrer fehlt, wird nach den Erfahrungen von Dekanatsreferent Matthias Wößner und Pastoralreferent Kassian Burster-Hake, die mit Dekan Möller die Übergangsleitung ausüben, durch ein hohes Maß gemeindlicher Aktivitäten kompensiert. Dabei zeige sich, dass die noch junge Seelsorgeeinheit stärker zusammenwachse.

Matthias Wößner (links) und Kassian Burster-Hake mit dem Buch zum Kirchenrecht im Ausnahmefall. | Bild: Ingrid Böhm

Die Ausnahmeregelung, von der der Bischof bei Priestermangel nach dem Kirchenrecht Kanon 517, 2 Gebrauch macht, in dem er ein Dreier-Team bestellt hat, bis ein neuer leitender Pfarrer gefunden ist, bewährt sich im Alltag durchaus und das sehen Wößner und Burster-Hake als Chance, mobilisiere die ehrenamtlichen und das Seelsorgeteam zu mehr Eigeninitiative.

Die Aufgabenverteilung

Wößner wurde die Aufgabe übertragen, zusammen mit dem achtköpfigen Seelsorgeteam, das er leitet, sich um das pastorale Leben zu kümmern. Gleichzeitig ist er außerordentlich in der Verantwortung eines leitenden Pfarrers, der als Pfarrbeauftragter im Pfarrgemeinderat wirkt mit einem Vetorecht bei Entscheidungen. Burster-Hake führt zu seiner Vollzeitstelle am St. Josefshaus in Herten den Vorsitz im Stiftungsrat. Außerdem ist der Theologe und Verwaltungswirt zuständig für Finanzen, Verwaltung und Personal.

Doppelspitze gilt bisher als einmalig

Damit haben die beiden dienstälteste Referenten in der Seelsorgeeinheit auf Bitte des Erzbischofs die Aufgabe als Doppelspitze übernommen. Diese Lösung gilt als derzeit einmalig im Bistum Freiburg und wird deshalb interessiert von den umliegenden Dekanaten betrachtet, da darin ein Modellcharakter für die weitere Zukunft erkannt wird. Denn Rheinfelden ist aktuell nicht die einzige aber wohl mit die größte Seelsorgeeinheit unter zehn anderen, die ohne einen leitenden Pfarrer zurechtkommen muss.

Wößner und Burster-Hake gehen gelassen und mit Gottvertrauen in der aktuellen Situation um, von der sie nicht wissen wie lange sie dauern wird. Es bestehen zwar regelmäßige Kontakte und ein Austausch mit der Personalabteilung des Bistums, doch konkrete Lösungen zeichnen sich aus Wößners Sicht bisher nicht ab. Aus einem zunächst 2019 üblichen Vorgang, bei dem ein leitender Pfarrer in Ruhestand geht und einer stets zu erwartenden Vakanz hat sich mittlerweile auch etwas Neues im Gemeindeleben entwickelt, stellen Wößner und Burster-Hake fest.

Regelung für Übergang Firmungen, Kommunion, Heiraten und Beerdigungen finden unverändert statt. Abstriche gibt es nur bei der klassischen Eucharistie, nachdem mit Vikar Holger Cerff nur noch ein Priester statt vormals drei (Frank, Blümel) heilige Messe halten können. Die Gläubigen arrangieren sich damit, indem sie in die Kirche gehen, in der gerade Gottesdienst gehalten wird. Jedes Wochenenden werden vier Messen gehalten, drei von Vikar Cerff und eine von Anton Frank, der noch im Ruhestand unterstützt, wie zuletzt auch Albin Blümel bei den Weihnachtsgottesdiensten. Zusätzlich findet ein Wortgottesdienst statt. Die Formate, die auch Ehrenamtliche ausüben können werden dabei vielfältiger, stellt Wößner fest. Sie reichen vom Senfkorn-Gottesdienst bis „Thank you ist is Sunday“.

Nachdem es zunächst Ende 2019 Freude über eine rasche Neubesetzung gegeben habe, sei der Überraschung über den Rückzieher von Konetschny Ernüchterung gefolgt. Die lähme aber das pastorale Leben nicht. Vielmehr zeige sich, dass Ehrenamtliche und Hauptamtliche dadurch neue Aktivität entwickeln.

„Eine gute Lösung zu finden, ist nicht einfach“, betont Matthias Wößner im Gespräch. Aber genau diesen Wunsch habe die Seelsorgeeinheit mit ihrem Pfarrgemeinderat erneut im Dezember in einer Klausur bekräftigt. Dafür hat die Leitung mit den Gemeindegremien ein klares Profil entwickelt. Der leitende Pfarrer müsse einen „Dienst an der Einheit“ leisten, formuliert es Burster-Hake. Die Seelsorgeeinheit soll dabei unterschiedlich in ihren Pfarreistrukturen bleiben, das „bereichert auch“, aber dabei weiter Einheit werden.

Pfarrer mit Kreativität erwünscht

Um dies zu leisten, wünschen sich Wößner und Burster-Hake „jemand mit Kreativität, der Impulse setzt“ und einen Pfarrer, der die Ökumene lebt, die seit Jahren intensiv gepflegt werde. Ob es so kommt, müssen Wößner und Burster-Hake abwarten, denn die Entscheidung trifft das Bistum. Trotz fehlendem leitenden Pfarrer nach dem Abschied von Anton Frank „haben wir große kirchliche Kontinuität“, betont Wößner. Die aktuelle Situation biete die Chance, „etwas gemeinsam anzupacken und befördert die Eigenständigkeit“, stellt Wößner fest. Dass alle mitziehen, sehen beide als gutes Zeichen, um Kirche weiter zu öffnen und im Leben der Stadt für alle Menschen präsent zu sein.