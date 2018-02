Rheinfelden Warmbach: Autofahrer drücken auf die Bremse

Flüsterbelag und Tempo 30 in der Warmbacher Straße bringen den gewünschten Erfolg. Anwohner und Ordnungsamt sind zufrieden

Rheinfelden – Ein neuer Flüsterbelag und Tempo 30 – dies waren die Maßnahmen zum Lärmschutz, die die Stadt den Anwohnern der Warmbacher Straße versprochen hatte. Ein knappes halbes Jahr nach dem Ende der immer wieder verlängerten Bauarbeiten hat sich unsere Zeitung bei der Stadt und den Anwohnern nach den ersten Eindrücken umgehört.

„Endlich 30 Danke“ steht auf einem Stofftransparent, das an einem Gartenzaun in der Warmbacher Straße befestigt ist. Die Warmbacher Anwohner scheinen in der Tat zufrieden zu sein mit ihrem lärmsanierten Abschnitt der B 34. „Tempo 30 und Flüsterbelag – was will man mehr?“, sagt auch das Ehepaar Gräfe, „es handelt sich schließlich um eine Hauptstraße.“

Gräfes wohnen schon sehr lang mit ihrem Mops "Abby" direkt an der Warmbacher Straße und spielten nie mit dem Gedanken, wegen des Lärms wegzuziehen. Der fließende Verkehr sei auf jeden Fall besser wie die Baustelle zuvor, sagen sie; der Flüsterbelag mache durchaus einen Unterschied. Einen Wunsch haben die beiden noch: Dass sich alle Autofahrer an Tempo 30 halten. „Aber in der Regel ist das so. Wenn der erste 30 fährt, müssen auch alle dahinter 30 fahren“, sagen sie.

Ordnungsamt zufrieden

Dominic Rago, Leiter der städtischen Verkehrsabteilung, bestätigt den Eindruck der Gräfes: Die kontinuierlichen Messungen hätten erreicht, dass die neue Geschwindigkeitsbegrenzung von den Verkehrsteilnehmern akzeptiert werde. Auch aus den Rückmeldungen der Bürger schließt Rago, dass die derzeitige Situation vor Ort zufriedenstellend ist. Verstöße gegen das neue Tempolimit lägen im Verwarnungsbereich: „Es gibt immer weniger Ausreißer im Bußgeldbereich.“ Die Stadt messe regelmäßig an der Warmbacher Straße im Rahmen des monatlichen 50-Stunden-Mandats für das Stadtgebiet und die Ortsteile.

Stimmen vor Ort

Christian Delo, Juniorchef im Ochsen sieht das anders: „Es hat sich nicht viel geändert. Die wenigsten fahren 30.“ Direkt nach der Wiederöffnung der Straße sei es ganz schlimm gewesen: „Da wurde man von den Schweizern von der Straße gehupt, wenn man 30 fuhr.“ Der Ochsen litt besonders unter der zehnmonatigen Baustelle: Seniorchef Leoluca Delo musste wegen mangelnder Kundschaft Personal entlassen. Auch Tao Jian vom Rosengarten fehlen bis heute noch Stammgäste, die er wiedergewinnen muss: „Viele Leute mussten zu oft vergeblich anrufen und fragen, ob die Straße schon wieder frei sei.“ Sein Eindruck sei aber wenigstens, dass die Straße leiser geworden sei. Ob das die Kunden genauso sähen, könne er erst im Sommer sagen.

Günter Strehl, seit 1976 Anwohner der Warmbacher Straße, ist mit den Lärmmaßnahmen ebenfalls zufrieden. Ihm ist allerdings aufgefallen, dass noch immer zu viele Lastwagen von Rheinfelder Firmen durch die Warmbacher Straße führen, die dort gar nicht durchfahren müssten – und zum Teil illegal am Anschluss Rheinfelden-Süd auf die Autobahn Richtung Schweiz gingen. Dass sich an der Verkehrsbelastung nichts ändern würde, das hatte Rago bereits in der Bürgerversammlung im Oktober 2016 klargemacht: „Die derzeitige Verkehrsbelastung liegt bei täglich 15 000 Fahrzeugen mit einem Schwerverkehrsanteil von sieben Prozent.“

Auf einen unerwarteten Nachteil von Tempo 30 machen allerdings unabhängig voneinander Christian Delo und Rosemarie Barthel, Anwohnerin im Akazienweg, aufmerksam: "Weil die Autos nun langsamer fahren, fahren sie auch dichter als früher mit 50. Das macht es für Linksabbieger in oder von der Warmbacher Straße wesentlich schwieriger, eine Lücke zu finden."

Sicht der Kommunalpolitik

Für den Warmbacher CDU-Gemeinderat Dieter Wild bewährt sich das Maßnahmenpaket für die Warmbacher Straße,. „Ich habe keine Reklamationen von Bürgern gehört.“ Er beobachtet aber auch, dass der Verkehr auf der Ortsdurchfahrt wieder zunehme. Der Umfahrungseffekt aus der Zeit der Sperrung habe sich verflüchtigt. Trotz hoher Verkehrsdichte funktioniere die Ortsdurchfahrt seiner Meinung nach. Auch sei es außerhalb der Stoßzeiten jetzt einfacher, zum Beispiel aus der Hertener Straße in die B 34 einzufahren. Die Warmbacher Straße mit Tempo 30 und Flüsterbelag hält er für gelungen und zielführend. Da auch in der Regel bei den Tempomessungen höchsten zehn Prozent der Fahrer als zu schnell erfasst werden, hält er das System für eingespielt. Dass Fahrzeuge am Straßenrand parken, bewähre sich auch, da drei Fahrzeuge dort gut Platz haben, um aneinander vorbei zukommen.