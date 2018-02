Rheinfelden Waidbachgeflüster mit viel Witz

Musikverein Degerfelden begeistert Publikum mit seiner 33. Fasnachtsveranstaltung und einem abwechslungsreichen Programm.

Politisch, lustig und auch bissig war es beim 33. Waidbachgeflüschter. Der Musikverein Degerfelden begeisterte mit dem abendfüllenden, abwechslungsreichen Programm sein Publikum.

Die Macher im Musikverein verstehen sich aufs fasnächtliche Handwerk und die Mischung lustig und politisch. In seiner Eröffnung verwies Günther Häßler auf die Anfänge des Waidbachgeflüschters als „The Race“. Viel Rennerei bot Häßlers Rede dann auch. Mit Rückblick auf die Sondierungen und Koalitionsverhandlungen stellte er fest: „Wenn me nit weiß, in weli Richtung ma renne soll, hilft es au nit, wenn me schneller oder länger rennt.“ Kein gutes Haar ließ er an den Parteien und auch der Brexit und regionalen Unabhängigkeitsbestrebungen in Europa bewegten ihn.

Einen strengen Blick auf das Geschehen in Degerfelden und Herten warfen Daniel Schwald und Christian Häßler ‚uf‘m Kunstrase-Platz‘. „Ich hätt‘ nicht geglaubt, dass das passiert und der FV Degerfelden in Herten auf dem Kunstrasenplatz trainiert“, so Schwald, der im Hertener Trikot mit Häßler im Degerfelder Outfit über ihr Leid als alternde Kicker mit ihren Ehefrauen klagten, um sich die Missgeschicke anderer vorzunehmen. Egal ob einer zum Treffen statt nach Schloss Beuggen ans Wasserschloss Inzlingen fuhr oder nach dem Leeren des Reservekanisters das Tanken vergaß, die Zuschauer reagierten auf die Anekdoten mit schallendem Gelächter.

Mit dem dreistündigen Programm zog der Musikverein das Publikum in seinen Bann. Durch den Abend führte Peter Häßler. Tanzvorführungen und Musikeinklagen kamen nicht zu kurz. „Früher waren sie als Brass-Buebe bekannt, aber sie sind schon etwas in die Jahre gekommen“, kündigte er die Blechbläser des Musikvereins an, die als Brass-Kerle auftraten und fetzige Stücke wie „Hey Jude“ von The Beatles spielten. Günther Häßler und Richard Müller präsentierten den Nussschüsselblues und die Blue Jewels vom Turn- und Sportverein Herten brillierten mit ihrer Tanzeinlage Ladies‘ Night. Kristina Galle, Ivonne Schwander, Tanja Rütschlin und Nadine Rütschlin legten im Dunkel als „verucktes G‘fieder“ eine kesse Sohle aufs Parkett.

Oberzunftmeister Michel Birlin dankte dem Musikverein für das gelungene Waidbachgeflüschter und die Teilnahme am grenzüberschreitenden Umzug Rheinfelden. Für ihr langjähriges Mitwirken beim Waidbachgeflüschter vergab der Ozume Jahresorden an Pascal Köberlin, Dirk Lukasch und Daniel Schwald.

Zum Finale rief Günther Häßler alle Mitwirkenden auf die Bühne und dankte besonders Bernd Birlin und Silvio Basso (Bühne und Requisiten) sowie Christian Häßler und Daniel Schwald (Licht und Ton). Mit großem Applaus endete das Programm. Das Duo Hansi und Verena übernahmen die weitere Unterhaltung. Bei der Bewirtung der Gäste unterstützte der Degerfelder Fußballverein.