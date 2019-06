von sk

Herr Birlin, was empfanden Sie, als Sie erfuhren, dass Sie den Sprung in den Gemeinderat geschafft haben?

Ich war überrascht und erfreut über die Anzahl der Stimmen. Auch, dass die Freien Wähler einen Sitz mehr bekommen haben. Nun freue ich mich wieder auf fünf ereignisreiche Jahre im Stadtrat Rheinfelden.

Welche Eigenschaften schätzen Sie besonders an sich? Haben Sie auch Schwächen?

Meine Vorhaben setze ich engagiert und zielorientiert um. Für meine Entscheidungen kann und werde ich einstehen. Eine Rede im Stehgreif aus dem Ärmel zu schütteln, zählt wohl nicht zu meinen Stärken. Ich kann mir einen Sachverhalt anhören, habe aber nicht immer sofort eine Antwort darauf.

Wofür wollen Sie sich in den nächsten fünf Jahren einsetzen – und warum?

Ich möchte mich grundsätzlich für alle Belange in Rheinfelden und den dazugehörigen Ortsteilen einsetzen. Rheinfelden als Wirtschaftsstandort stärken, in baulicher Hinsicht darf und soll die Stadt jung bleiben. Die anstehenden Großprojekte (Rheinsteg, Feuerwehrgerätehaus, Ganzjahresbad) trage ich mit und freue mich, sie teilweise auch mitgestalten zu können. Die Vereine sind mir auch wichtig. Sie leisten einen hohen sozialen Beitrag in unserer Gemeinde!

Haben Sie einen Lieblingsort in Ihrer Stadt oder Gemeinde?

Degerfelden natürlich, der Ort, in dem ich aufgewachsen bin. Der Dinkelberg hat aber auch in jeder Jahreszeit seine Reize und lädt zum Spazieren, Joggen, Drachensteigen lassen, Schlittenfahren oder Grillen im Wald ein.

Zur Person: Bernd Birlin ist 39 Jahre alt und wurde bei der Gemeinderatswahl für die Liste Freie Wähler in den Gemeinderat Rheinfelden gewählt. Bei der Wahl am 26. Mai konnte er insgesamt 4434 Stimmen für sich verbuchen. Der 39-Jährige ist Mitglied der Freien Wähler und verheiratet. Zu seinen Hobbys zählt Bernd Birlin seine Mitgliedschaft im Musikverein, Wandern, Lesen sowie das Interesse an Politik.