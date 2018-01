Rheinfelden Vorfreude im Moschtbireland: Der Narrenfahrplan für Karsau

Der Narrenfahrplan der Narrenzunft Karsau hat auch in diesem Jahr zahlreiche fasnächtliche Höhepunkte zu bieten.

Am Freitag, 19. Januar, ist ab 20 Uhr Zunftabend und Inthronisation der Moschtbirekönigin Aylin I. in der Sonnrainhalle in Karsau. Am Samstag, 20. Januar, 20 Uhr, ist ebenfalls der Zunftabend in der Sonnrainhalle Karsau angesagt.

Am Donnerstag, 25. Januar, 19.30 Uhr, steht das Narrenbaumstellen in der Kreuzgasse in Karsau an und am Samstag, 3. Februar, geht um 14 Uhr die Kinderfasnacht in der Sonnrainhalle los unter dem Motto "Party auf dem Bauernhof". Der Umzug startet um 13.30 Uhr an der Karsauer Feuerwehr.

Der Narrenmarkt eröffnet am Sonntag, 11. Februar, 11.11 Uhr, vor der Trotte in der Karsauer Straße. Rosenmontagsumzug ist am 12. Februar ab 14 Uhr. Er startet in der Forststraße (Aufstellung ist auf Höhe des Spielplatzes), geht an der Feuerwehr vorbei, durch die Kreisstraße in den Narrenmarkt.