von Boris Burkhardt

An der Kreuzung Hauptstraße/Rheinfelder Straße/Eigenstraße in Herten: Abknickende Vorfahrtsstraßen scheinen für viele Verkehrsteilnehmer immer wieder eine Herausforderung zu sein. In Herten beim Friedhof ist die Situation laut Thomas Koch vom Polizeipräsidium Freiburg ganz klar: „Aus Richtung Degerfelden kommend muss sich der Verkehrsteilnehmer zwar entsprechend einordnen; zur Einfahrt in die Eigenstraße muss und darf er den Fahrtrichtungsanzeiger aber nicht benutzen.

Rheinfelden Fehlen an manchen Orten in der Stadt Verkehrsschilder oder führen Schilder in die Irre? Das könnte Sie auch interessieren

Dasselbe gilt aus der Ortsmitte kommend für die Einfahrt in die Rheinfelder Straße.“ Wer also aus beiden Richtungen auf der Hauptstraße bleibt und nicht blinkt, verstößt gegen die StVO. Nach Einschätzung Kochs tun viele Autofahrer das aber nicht aus Unwissen, sondern aus Faulheit: „Grundsätzlich ist das Wissen vorhanden; das Betätigen der Blinker hat allgemein jedoch stark abgenommen, so auch in diesem speziellen Fall.“

Tempo 30 und Tempo 50

Ein weiteres Beispiel ist die Kreuzung L139/ Rheintalstraße in Adelhausen: Bei dieser abknickenden Vorfahrtsstraße gilt für die L 139, die übergeordnete und vorfahrtsberechtigte Straße, aus Sicherheitsgründen Tempo 30. Auf der Rheintalstraße als untergeordneter Straße sind aber 50 Stundenkilometer erlaubt. Es mag merkwürdig erscheinen, dass auf einer „Nebenstraße“ eine höhere Geschwindigkeit erlaubt ist als auf der „Hauptstraße“; doch sowohl Koch als auch Ordnungsamtsleiter Dominic Rago bestätigen diese Möglichkeit gemäß der StVO.

Rheinfelden Auf diesen Straßen in Rheinfelden gilt rechts vor links Das könnte Sie auch interessieren

Eine ähnliche Situation findet sich seit der Einführung von Tempo 30 vor zwei Jahren in der Warmbacher Straße an der Kreuzung mit der Mouscron-Allee, auf der Tempo 50 gilt: Allerdings reicht der Bereich mit Tempo 30 auf der Warmbacher Straße nur Richtung Innenstadt über die Kreuzung hinaus.

Die Serie In drei Teilen beleuchten wir verschiedene Verkehrssituationen in Rheinfelden, die missverständlich oder unklar sein könnten, mit dem Ordnungsamt und der Polizei. Denn nicht überall auf Rheinfeldens Straßen ist jedem klar, wer Vorfahrt hat.

Ordnungsamtsleiter Dominic Rago hat mehrfach die schwindende Verkehrsmoral der Verkehrsteilnehmer beklagt. Auch weiterhin hält er sie für „nicht befriedigend“, ob es nun um Blinkermuffel, Raser oder Falschparker gehe. Vom Gemeindevollzugsdienst bekomme er die Rückmeldung, dass Parkverstöße sowohl wegen angeblicher Unklarheiten für den Autofahrer begangen würden als auch aus Uneinsichtigkeit in voller Absicht beziehungsweise aus Gleichgültigkeit. Dabei versuche die Stadt, einen Schilderwald zu vermeiden, auch wenn wie in der Friedrichstraße das Gegenteil moniert werde. Notwendig sei es aber zum Beispiel, die neu angebrachten Tempo-30-Schilder bei Schulen und Kindergärten nach jeder Kreuzung zu wiederholen: „Sonst wären wir juristisch nicht abgesichert, wenn jemand klagt, der geblitzt wurde.“