Rheinfelden Von Namibia an den Hochrhein

Rheinfelden: Markus Obländer kommt von der evangelischen Stadtmission in Windhoek und ist jetzt Gemeinschaftspastor der Chrischona-Gemeinde

Rheinfelden – Aus dem Sonnenland Namibia im Süden Afrikas in die sonnigste Ecke von Deutschlands Südwesten: Markus Obländer hat viele Tausend Kilometer zurückgelegt, um bei der evangelischen Chrischona-Gemeinde Rheinfelden seinen Dienst als neuer Gemeinschaftspastor anzutreten. Nach einjähriger Vakanz wurde der aus der Pfalz stammende 33-jährige im Februar im Treffpunkt Lichtblick von Regionaleiter Jos Tromp vom Chrischona-Gemeinschaftswerk (CGW) Gießen feierlich in sein neues Amt eingeführt. „Ich bin sehr warmherzig und mit einem großen Dankeschön aufgenommen worden“, so Obländer.

Zuvor lebte er mit seiner Familie rund sieben Jahre in Namibia, wo er ab 2014 im Rahmen einer Entsendung für vier Jahre als leitender Pastor der evangelischen Stadtmission in der Hauptstadt Windhoek tätig war und dabei viele eindrucksvolle Erfahrungen habe sammeln können. Rheinfelden und das Dreiländereck hatte er bereits in guter Erinnerung, denn im Rahmen seines vierjährigen theologischen Seminars in St. Chrischona bei Basel absolvierte er auch ein einjähriges Praktikum in der Rheinfelder Gemeinde. Eigentlich hatte er einmal ganz andere Ziele. Seine Erfahrungen während des Zivildienstes bei „Wort des Lebens“, einem christlichen Kinder- und Jugendwerk Werk am Starnberger See, hätten ihm gezeigt, was er wirklich wollte, erzählt Obländer.

Dass er fortan seiner religiösen Berufung gefolgt ist, sei der richtige Weg gewesen, weil er durch seinen Dienst als Pastor spüre, wie das Wort Gottes den Menschen dienen könne. Kurz vor Ablauf seiner Zeit in Windhoek habe er durch seine Kontakte zu Rheinfelden von der freien Stelle erfahren. Zunächst hätte er sich jedoch einen Wechsel nicht vorstellen können.

Auch habe die Frage im Raum gestanden: „Passt Rheinfelden zu mir und ich zu Rheinfelden?“ Irgendwann gab es dann aber grünes Licht von beiden Seiten und Obländer machte sich mit Frau und den in Namibia geborenen Kindern im Alter zwischen zwei und sechs Jahren auf die lange Reise. Dem Naturfreund, passionierten Hobbybergsteiger und Fotograf gefällt die neue Heimat auch wegen der Nähe zu den Schweizer Bergen. Als Basis für seine künftigen Aufgaben wählte er einen Leitsatz aus der Bibel, wonach er die Menschen dazu ermächtigen wolle, ihr Leben und ihren Glauben für Gott zu entdecken und sich für Gott einzusetzen. Er habe selbst erfahren, dass das dem Leben Richtung und Ziel gibt, sagt Obländer. Er wolle Hirte und Seelsorger sein und sein Potential für die Menschen in Rheinfelden nutzen, gemäß dem Namen des Chrischona-Gemeindehauses: Lichtblick.