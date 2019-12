von Rolf Reißmann

Sehr gelungen war der Auftakt des Jahreskonzerts des Musikvereins Adelhausen. Das Jugendorchester, besetzt mit 13 Mädchen und Jungen und unterstützt von fünf Erwachsenen, begann mit einer Reise zu einem irischen Schloss. Dann widmeten sie sich dem Kampf gegen Bösewichte mit „Mission Impossible Theme“ und forderten zur Kuscheln auf mit „Lean On Me“.

Der Bezug von Freddy Mercurys „Bohemien Rhapsody“ zum Mittelalter ist zwar etwas weit hergeholt, aber toll gespielt waren alle Stücke. Auffallend – weil bei solchen Konzerten nur selten zu erleben – waren die originellen Programmankündigungen. Mehrere Mitglieder des Jugendorchesters hatten diese Aufgabe übernommen, sie lasen nicht einfach ihre Texte vor. Nein – sie gestalteten die recht informativen Ansagen. So stimmten sie damit das Publikum pfiffig und witzig auf die Musik ein. Sie erklärten ja auch gleich, was Mittelalter ist, nämlich alles vor der Handyzeit. Diese Begleitung durch das Programm war sehr gelungen.

Dass das Aktivorchester sein Programm professionell darbot, war zu erwarten. Die nahezu 40 Musiker spielten sehr abwechslungsreiche Kompositionen. Höhepunkte des Programms waren sicherlich die beiden jeweils mehrsätzigen Suiten. „Rapunzel“ ließ vor den Ohrgen der Zuhörer das Märchen so richtig lebendig werden, bei „In the forst of the King“ konnte man mit geschlossenen Augen den Wald gut nachempfinden, das turbulente Leben der Tiere im ersten Satz, den Wald als Ruhezone im zweiten Satz und schließlich die Jagd im dritten Satz.

Durch die sehr unterschiedliche Kompositionen waren alle Register des Orchesters gefordert. So traten alle Musiker mal mehr, mal weniger in Erscheinung, das Orchester stets unter lockerer Führung von Dirigent Gerald Blüss. Wer den Bezug zum Mittelalter nicht selbst entdeckte, wurde David Kuder mit der lockeren Moderation dahin geführt. Die Dinkelberghalle war voll besetzt, auch zahlreiche Gäste und Musikerkollegen aus der Umgebung waren gekommen. Ein schönes Konzert. Bereichert wurde es wieder durch eine Tombola, zu der zahlreiche Spender mit tollen Gewinnen beigetragen hatten. Vereinsvorsitzender Björn Kuder ehrte zehn Mitglieder für 40-jährige Zugehörigkeit.