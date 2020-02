von Heinz Vollmar

Das Behördeneislaufen beider Rheinfelden zählt seit Jahren mit zu den Höhepunkten im partnerschaftlichen Miteinander und steht ganz im Zeichen der Geselligkeit. Die sportlichen Aspekte des Treffens rücken dabei gerne einmal in den Hintergrund, wie auch Stadtammann Franco Mazzi aus Rheinfelden/Schweiz betonte.

Oberbürgermeister Klaus Eberhardt (links) und Stadtammann Franco Mazzi. | Bild: Heinz Vollmar

Etwas mehr sportlichen Ehrgeiz beflügelte indes Oberbürgermeister Klaus Eberhardt aus der badischen Nachbarstadt. Er beobachtete gemeinsam mit zahlreichen Stadt- und Ortschaftsräten sowie den Eishockey-Fans aus der Schweiz sehr akribisch den Spielverlauf der beiden Behördenmannschaften und feuerte die badische Mannschaft kräftig an.

Doch im Gegensatz zum Vorjahr, als die badische Mannschaft am Ende die Nase vorne hatte, konnte die Mannschaft aus Deutschland den stark aufspielenden Schweizern von Beginn an nur wenig entgegensetzen. Jedes Jahr aufs Neue erweist es sich als gar nicht so einfach, genug deutsche Spieler für eine Eishockey-Mannschaft zusammenzubekommen.

Rheifelden Montag und Dienstag gehören Herten: Frank-Michael Littwin gibt Einblick in seine Arbeit als erster hauptamtlicher Ortsvorsteher Das könnte Sie auch interessieren

Dies liegt einerseits daran, dass es auf der deutschen Seite des Rheins keine aktive Eishockeymannschaft gibt und auch das Schlittschuhlaufen nicht so verbreitet ist wie in der Schweiz. Dies bestätigte auch der Stadtsportausschussvorsitzende Dieter Wild. Er verwies ebenso darauf, dass es auf badischer Seite keinen Verein gebe, der sich dem Eishockeysport widmet. Dies ist in Schweizer-Rheinfelden ganz anders, was auch an der dort befindlichen Kunsteisbahn liegt.

In diesem Zusammenhang erinnerte er daran, dass die Stadt alljährlich auch einen stattlichen Betriebskostenzuschuss an die KuBa Freizeitcenter AG bezahle, der dann auch Schulklassen aus Rheinfelden/Baden zugutekommt, wenn sie auf der schweizerischen Kunsteisbahn kostenlos Schlittschuhlaufen können. Dass sich daraus indes ein Fundus an Eishockeyspielern für das Behördeneislaufen rekrutieren ließe, ist nicht der Fall.

Vielmehr halfen auch beim Match am Donnerstag schweizerische Eishockeyspieler in der badischen Mannschaft aus, um die spielfähig zu machen. Der Freude am gemeinsamem Behörden-Duell tat dies jedoch keinen Abbruch, was sich auch in den Torhütern beider Mannschaften repräsentierte. Sie zählten zur Eishockey-Jugend des EHC aus Rheinfelden-Schweiz und trugen auf diese Weise mit dazu bei, dass trotz des Personalmangels in der badischen Equipe ein sehenswertes Duell zustande kommen konnte.

Partnerschaftliches Miteinander

Dass die Freundschaft und die Geselligkeit auch in diesem Jahr im Vordergrund standen, bewies sich nach dem sportlichen Duell auf dem Eis beim Fondue-Essen, zu dem der Verwaltungsrat des KuBa Freizeitcenters eingeladen hat. Empfangen wurden die Gäste vom Verwaltungsratspräsidenten Conrad Corrigan. Er skizzierte ein sehr positives Bild der Aktivitäten im KuBa Freizeitcenter und sagte, dass sich das öffentliche Eislaufen sehr gut entwickle, während man in den Sommermonaten auch im Freibad über 60.000 Eintritte zu verzeichnen hatte.

Für dieses Jahr kündigte er zahlreiche Baumaßnahmen an, die mit zwei Millionen Franken veranschlagt sind. Dazu zähle vor allem der Umbau und die Aufstockung des Clubhauses, wo man mehr sanitäre Anlagen installieren will, um auch den Eislauf-Nachwuchs zu fördern.

Von Todsünden und KuBa-Krisen

Dass man die Kunsteisbahn einst gebaut hat, darüber freute sich auch Stadtammann Franco Mazzi. Man habe damit zwar als Verantwortlicher einer Stadt gegen eine angebliche „Todsünde“ verstoßen, heute sei man hingegen froh, dass man sich für das KuBa Freizeitcenter entschieden habe. Von einer „gigantischen Aufholjagd“ der badischen Mannschaft beim Behördenmatch sprach derweil OB Klaus Eberhardt, der noch einmal auf ironische Weise den sportlichen Charakter des Treffens beleuchtete. Auch er zeigte sich hoch erfreut über das KuBa-Freizeitcenter und betonte, dass er auf keinen Fall „eine KuBa-Krise“ ausrufen wolle.