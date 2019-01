von Ingrid Böhm-Jacob

Das Jahr 1919 hat das Bildungswesen in Gang gebracht. Über 90 Prozent der Volkshochschulen wurden damals gegründet. „Wir sind erst 55 Jahre alt, das ist aber auch eine stattliche Zahl für eine Stadt, die noch keine 100 ist“, schickt Leiterin Gaby Dolabdjian, dem neuen Programm voraus. Wenn es die VHS nicht gebe, wäre es wie die Nachfrage nach Kursen und die Erfolgsbilanz belegt, schlecht um Weiterbildung bestellt. Rund 200 Kursleitende stehen für ein breites Angebot, das bis zur 11 000 Teilnehmer im Jahr nutzen. Dabei sind die Unterrichtseinheiten auf 24 000 und der Umsatz auf etwa 1,3 Millionen Euro gewachsen.

Prall mit Informationen zur Struktur

Die im neuen Programmheft eingestreuten Bildungskugeln als VHS-Markenzeichen sind zu diesem Semesterbeginn prall mit Informationen zur Struktur der Einrichtung gefüllt. Dazu gehört auch, dass 120 Mütter seit 2006 beim Projekt „Mama lernt Deutsch“ im Kindergarten Sprachversuche unternommen haben, oder die Teilnehmer sich aus 60 verschiedenen Nationen zusammen setzen und weit über die Stadtgrenzen hinaus zusammensetzen. Das Jahresthema „100 Jahre Wissen teilen“, ist Dolabdjians letztes Programm als Leiterin und ein „Meilenstein der Geschichte“.

100 Jahre Frauenstimmrecht

Dem gesellschaftspolitischen Aspekt widmet sie mehrere Beiträge, von „100 Jahre Frauenstimmrecht“, über die Weimarer Reichsverfassung bis zur Trümmerliteratur und Flüchtlingslyrik. Im Zeichen des politischen Bildungsverständnisses steht im März die Podiumsdiskussion zur Europawahl. Auch eine besondere Geschichtsstunde mit dem Leiter des Abendgymnasiums, Danny Stoll, gehört dazu. Ein Monat wird durch die Zusammenarbeit mit Pulse of Europe auch eine Ausstellung mit Zeichnungen zu diesem Thema zu sehen sein.

Erprobte und beliebte Kursleiter

Die stattliche Leistungsbilanz der VHS, die sich aus gut 100 000 Euro Landesmittel sowie 250 000 Euro städtischen Zuschuss überwiegend über Gebühren finanziert, basiert auf erprobten und beliebten Kursleitern, die zu erfolgreichen Abschlüssen auch bei schulischen und beruflichen Angeboten führen. Daraus generiert sich fortlaufende Nachfrage. Abend-Gymnasium, berufliche Bildungsangebote und ein breites Spektrum an Sprachen in unterschiedlichen Lernniveaus bilden eine tragende Säule.

Starkes gesellschaftliches Angebot

Gewohnt stark mit 30 Angeboten und 27 Einzelveranstaltungen präsentiert sich das gesellschaftliche Angebot, in dem auch ausgesuchte Exkursionen vom Ausstellungsbesuch zu „Tizian und die Renaissance“ über Kunst und klassische Musik in Luzern oder die Humanistenbibliothek in Séléstat jeweils von Paul Schmidle geleitet führen. Der beliebte Kursleiter wird falls alle Angebote zustande kommen im Sommer zum, 250. Mal für die VHS auf Reisen gehen und dann eine „Jubiläumsfahrt ins Blaue“ machen. Den Bildungsreisen bescheinigt Dolabdjian eine hohe Nachfrage.

Auch Problemfelder der Menschen behandelt

Auch auf Problemfeldern engagiert sich die VHS mit lösungsorientierten Angeboten. Dazu gehört das Thema Alkohol als Alltagsdroge mit dem baden-württembergischen Landesverband für Prävention und Rehabilitation. Das Familienzentrum, das 25-jähriges Bestehen feiert, gehört ebenfalls mit Vorträgen zu den Partnern oder der Freundeskreis Mouscron mit dem es einen Abend gibt, um die Verbindung mit der belgischen Partnerstadt weiter zu entwickeln. Der Kreativbereich umfasst 62 überwiegend eingeführte Angebote. Neu sind: Holzbogenbau und Naturkosmetik selbst machen. Auch der Rheinfelder Fotomarathon wird im Juni eine vierte Neuauflage erhalten.

Thema Gesundheit ist im Fokus

81 Angebote drehen sich um das Thema Gesundheit. Neu ist untern anderem die neunteilige Reihe „Einfach fit“, geleitet vom früheren Lörracher Bürgermeister Michael Wilke, der als Umweltwissenschaftler eine interkulturelle Trainerausbildung hat und Gesundheitsmanagement unter einem gesamtheitlichen Ansatz betreibt.

Fremdsprachen nehmen einen großen Raum ein

Als Kompetenzpartner zeigt die die VHS weiter mit ihrem Sprachenangebot. Leiterin Anna Galea-Gehring stellt rund 100 Kurse in 20 verschiedenen Fremdsprachen in Aussicht. Dazu kommen elf Integrationskurse und Angebote für Fortgeschrittene, die Deutsch als Fremdsprache lernen. „Wir bewegen uns auf einem hohen Niveau“, erklärte sie bei der Vorstellung. Dazu ist die VHS Prüfungszentrum für Englisch und Deutsch und außerdem aktiv mit Englisch und Französisch an den Schulen vor Ort auch bei den Ganztagsangeboten. Die personellen Kapazitäten gelten derzeit als ausgereizt, heißt es zum Sprachenboom.

Semesterbeginn am 18. Februar

Semesterbeginn für das Frühjahrsprogramm in Rheinfelden ist am 18. Februar. Das Programm steht unter dem Motto: „100 Jahre Wissen teilen“. Die Angebote bieten gesellschaftliche Themen, Kreativkurse, Gesundheitsangebote, berufliche Bildung und Sprachen. Die VHS schult auch Firmen und privat und bietet ein kostenloses Sprachencafé für alle an, um in Fremdsprachen zu kommunizieren.

Das Programm gibt es auch online (www.vhs-rheinfelden.de). Anmeldungen per E-Mail (info@vhs rheinfelden.de), oder unter Telefon 07623/72 40 34.