Rheinfelden Vierte Rheinfelder Präventionsdekade geht zuende: Organisatoren zeigen sich zufrieden

Zehn Tage lang stand das Thema „Demokratiebildung- und Förderung gegen Extremismus“ im Mittelpunkt der vierten Rheinfelder Präventionsdekade mit vielfältigen Veranstaltungen für alle Altersklassen. Mit der Botschaft „Bunt find ich gut“ wurde dabei ein Zeichen gegen Extremismus und Rassismus gesetzt.

„Wir haben es geschafft“, freut sich Andreas Kramer, Leiter des Jugendreferats der Stadt, als er beim Abschlussabend der vierten Präventionsdekade „Bunt find ich gut“ im Bürgertreff Gambrinus noch einmal alle Akteure und Mitwirkende um sich versammelt. Zehn Tage lang stand das Thema „Demokratiebildung- und Förderung gegen Extremismus“ im Mittelpunkt vielfältiger Veranstaltungen für alle Altersklassen.

Damit hat das Netzwerk Jugend ein komplexes und gesellschaftlich hoch aktuelles Thema aufgegriffen und lebendig umgesetzt. Am Ende zogen alle eine positive Bilanz, die Kramer zusammenfasst: „Das Thema hat eingeschlagen und in der ganzen Stadt viel in Bewegung gebracht“. Die Nachhaltigkeit sei so gut wie nie gegeben und alle Veranstaltungen seien gut besucht gewesen. Verbunden mit seinem Dank lobte Kramer alle Beteiligten, dass sie die Prävention auf vorbildliche Weise als Plattform für ihre eigene Arbeit genutzt hätten. „Ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg“, stellte Kramer fest. Einen besonderen Dank mit bunten Blumen richtete Kramer an die Steuerungsgruppe, allesamt Menschen, die in der Stadt mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und die Ideen aus dem Netzwerk Jugend bei mehreren Treffen koordiniert haben. Die Treffen, so Kramer, hätten dazu gedient, die Inhalte für die Präventionsdekade zu planen und vorzubereiten: angefangen bei der Auftaktveranstaltung im Campus über Aktionen im offenen Jugendtreff, das Forum Zivilcourage oder Toleranzförderung in der Grundschule, ein Tanz-Wochenende oder der Kunstaktion „Mit Farbe gegen Rassismus“ Überall hätten Kinder und Erwachsene spannende Inhalte vorgefunden mit vielen Inputs zu den Grundlagen der Demokratie und vielerorts hätten sich eine erstaunliche Eigendynamik und interessante Gespräche entwickelt.

Außerdem hätte es viele Anregungen gegeben und man wolle sich einsetzen, dass diese nicht untergehen. Oftmals sei das Wort Wertschätzung zum Ausdruck gebracht worden, betonte Anna Hinnah vom Jugendhaus. Als Beispiel nannte sie den Besuch des Oberbürgermeisters, der damit die Wertschätzung der Stadt gegenüber der gesamten Veranstaltungsreihe ausgedrückt habe. Ein weiteres Beispiel: Die Informationsveranstaltung für Eltern „Kess erziehen“ im Familienzentrum mit der Feststellung „Prävention fängt in der Familie an“. Denn Wertschätzung müsse man von klein auf erleben.

Kramers ganz persönliches Highlight passt in diesen Kontext: der interaktive Vortrag mit Diskussion „Spinnen die, oder spinne ich – rechtspopulistische Gesprächsstrategie und wie wir praktisch damit umgehen können“ am letzten Tag der Dekade. Dazu meinte er, dass alle Leute gemocht werden wollen, viele hätten aber das Gefühl, nicht gehört zu werden. Bei rechtspopulistischen Äußerungen, so Kramer, ginge es oft gar nicht um rechts, sondern um etwas ganz anderes, diesen Menschen würde die Wertschätzung fehlen. Allerdings gab er zu, dass es schwer sei, hier Empathie aufzubringen.

Als sehr gelungen bezeichnete Anna Hinnah noch die bunten Armbänder – Schulkinder hätten ganze Arme damit geschmückt und auch der OB trug einige. . Nach dem Gang ans reichhaltig bestückte Büffet hielten die Akteure in einem Mini-Workshop ihre Antworten schriftlich fest auf Fragen wie: Was waren die persönlichen Highlights? Wo gibt es Anknüpfungspunkte? Wo wird weiterer Bedarf an Aufklärungsarbeit und Bildungsangeboten gesehen? Eines ist sicher – die Präventionsdekade wird nachwirken.