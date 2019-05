von Horatio Gollin

Musikalisch gibt es beim Cityfest kräftig was auf die Ohren. An allen vier Tagen spielen vor der Stadtbibliothek wechselweise Volksmusik, Schlager, Popsongs und Rock-Oldies im abwechslungsreichen Musikprogramm. Der Auftakt am Feiertag mit der Partyband Fashion Project kam beim Publikum gut an.

Tanzen schon beim Auftakt angesagt

Vier Tage Cityfest bedeuten auch vier Tage Musik. Schon am Donnerstagnachmittag war Tanzen angesagt beim Auftritt der Partyband Fashion Project. Die regional im Elsass und Markgräflerland verwurzelte Band eröffnete das musikalische Begleitprogramm zum Cityfest. Mit „Sweet Home Alabama“, „Hey Mister Tambourine Man“ und „I will survive“ sorgten die Musiker mit lieb gewonnenen Oldies für Stimmung. Für Fashion Project gab es großen Applaus. Am Abend wechselten die fünf Musiker über zu neueren Hits und Sängerin Shylene Walch gab klangstark auch Titel wie Daddy Cool, Moonlight Shadow oder „Who wants to live forever“ wieder. Die Bänke hatten sich zwar etwas geleert, dafür stauten sich die Tänzer auf der Bühne.

Das Arrangement funktioniert bestens

Das Arrangement von Musikprogramm und Gastronomie auf dem Cityfest funktioniert. Die bereitgestellten Tische auf dem Platz vor der Stadtbibliothek, deren Eingang wieder zu Bühne und Tanzfläche zugleich wurde, waren voll belegt wie auch die Sitzgarnituren des angrenzenden Eiscafés. Vor der Bühne hatte sich am Nachmittag ein gemischtes Publikum aus Paaren, Familien und Gruppen aller Altersklassen versammelt.

Für jeden ist hier etwas geboten

Während auf dem Cityfest-Areal Flammkuchen oder thailändische Frühlingsrollen und vor allem Süßes wie Crêpes, Waffeln oder Zuckerwatte gemacht werden, konzentriert sich vor der Bühne das Getränkeangebot. Whiskeystand reiht sich an Bierbrunnen. Weinausschank an Saftbar oder Kaffeespezialitäten. Um den Hunger kümmert sich eine Grillhütte vom Bibliskäs über Schupfnudeln mit Sauerkraut bis zur Currywurst mit Pommes. Die Mischung aus Markt, Kinderrummel, Gastronomie und Musik füllt dabei die Innenstadt. Auf dem Cityfest wird für jeden etwas geboten.

Schlager, Volks- und Tanzmusik

Bis in die Nacht sorgte am Freitag die Freiburger Band Airport in Rock mit bekannten Songs der 1960er bis 1980er Jahre für Unterhaltung. Lanz and the McCormicks treten am heutigen Samstag, ab 18.30 Uhr, mit Rock ‘n‘ Roll und Rock-Oldies auf. Am verkaufsoffenen Sonntag startet das Programm schon um 11 Uhr mit einem Frühschoppen-Konzert der Stadtmusik Rheinfelden. Ab 12.30 Uhr spielt dann der Rheinfelder Klaus Böffert Blues, Folk und Mundart, und den Ausklang machen am Sonntag, ab 15.30 Uhr, die Kapellenbergmusikanten mit Schlager, Volks- und Tanzmusik.