von Petra Wunderle

„Volles Haus, echt toll“ freute sich Eveline Klein, Ortsvorsteherin und Ortsvereinsvorsitzende der SPD Minseln/Dinkelberg beim Neujahrsempfang, der traditionell am Dreikönigstag im Minseler Bürgersaal stattfand. Den Grundpfeiler der Veranstaltung bildeten der offizielle Teil mit Rück- und Ausblick, Ansprachen und die Vorstellung des neuen SPD Kalenders sowie ein geselliger Umtrunk. Dabei gab es bei der Veranstaltung zum Auftakt von 2020 eine Besonderheit: Michael Weber wurde durch den Kreisvorsitzenden Paul Wasmer für vier Jahrzehnte SPD-Mitgliedschaft geehrt.

Ortsverein feiert 50-Jähriges

Paul Wasmer gehört seit 2008 dem Ortsverein Dinkelberg an, er wohnt in Adelhausen. Der Ortsverein Minseln/Dinkelberg feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen, das wird laut Eveline Klein gefeiert. In ihrem Rückblick kritisierte Eveline Klein die Politik auf Bundesebene: „Ich habe den Eindruck, dass der Parteivorstand in Berlin bisher in einer eigenen Blase lebte. In einem Raumschiff irgendwo im Orbit, das sich um sich selber dreht und jegliche Verbindung zur Bodenstation, zur Basis verloren hat. Die zweite Erkenntnis ist, wie sehr sich die SPD in sich selbst gespalten ist.“

Wahlen werfen Schatten voraus

Eveline Klein wünscht sich, dass alle wieder am gleichen Strang ziehen, und zwar in die gleiche Richtung. Denn, so die Ortsvereinsvorsitzende: „2020 stehen auch für uns im Ortsverein neue Herausforderungen vor der Tür“. Landtags- und Bundestagswahlen 2021 werfen ihre Schatten voraus, in Rheinfelden findet die OB-Wahl statt, in Minseln wird der Zubringer der A 98 eröffnet. Erwartet wird außerdem das Ergebnis des Planfeststellungsverfahrens zur A 98.5. Die SPD wird sich auch weiterhin für die Einführung eines Bürgerbusses auf dem Dinkelberg und in Rheinfelden einsetzen und es wird Sorge getragen, dass sich Infrastruktur und Lebensqualität in den Dörfern verbessern.

Gesundheit bewegt Menschen

Oberbürgermeister Klaus Eberhardt zeigte sich beim Empfang nicht ganz unzufrieden mit der politischen Situation und sagte: „Das politische Interesse hat wieder zugenommen, nur das hat der SPD nicht viel genutzt. Die SPD hat einiges auf den Weg gebracht, aber vielleicht nicht richtig verkauft. Der SPD spreche ich eine pragmatische Rolle nicht ab.“ Eberhardt sprach auch davon, was die Menschen hier bewegt und nannte hier als ein Thema „Gesundheit“. Das werde auf Kreisebene als Schwerpunktthema ausgebaut. Die Menschen hier sollen dazu aufgefordert werden, die Landschaft und die Stadt mit zu gestalten. „Das Interesse an unserer Landschaft, das macht uns stark. Diese Stärke wird auch hier auf dem Dinkelberg gefahren“, erklärte der Oberbürgermeister beim Empfang. Die Weltpolitik war auch ein Thema für den Kreisvorsitzenden Paul Wasmer, dabei verdeutlichte er: „Die SPD setzt sich ein für eine Welt, die friedlich und gerecht ist. Auf eine erfolgreiche Dekade“.