von Claudia Gempp

Sturmböen, Regen, Schneegestöber: Auch wenn der Frühling noch auf sich warten lässt, in der Stadtgärtnerei hat er längst einen farbenfrohen Einzug gehalten. Rund 25 000 Frühjahrsblüher in leuchtenden Farben wie Primeln, Bellis, Hornveilchen oder Stiefmütterchen warten darauf, das Stadtbild wieder bunter zu machen – auch Schlüsselblumen, aber nicht in purem Gelb. Seit einigen Jahren, so berichtet Gärtnermeister und Ausbildungsleiter Martin Knoll, gibt es sie auch in den Nuancen „Gold- oder „Silber Laced“, also gelb mit dunkel-goldenem oder silbrigem Rand.

Drinnen geht es zurzeit eher noch ruhiger zu

Es ist kaum jemand unterwegs an diesem Montagmorgen in der Stadtgärtnerei. Fast alle Mitarbeiter sind nach dem Sturm am Sonntag in der Stadt oder auf dem Friedhof unterwegs, um heruntergefallene Äste zu entfernen oder andere Baumschäden zu beheben. Unterdessen ist Martin Knoll damit beschäftigt, in kleinen Keimkisten so genannte Wasserfallpflanzen oder Tagetes auszusäen, „denn wir denken im Moment schon an die Sommerbepflanzung im Mai/Juni, jetzt geht es drinnen eher ruhig zu“, während draußen die Baum- und Gehölzpflege in vollem Gange ist.

Ein an Blühpflanzen eher begrenztes Frühjahr

Nur Azubi Nils Humbel ist da, aufmerksam widmet er sich der Pflege der bunten Blütenpracht. Entgegen diesem Eindruck spricht Martin Knoll von einem „an Blühpflanzen relativ begrenzten Frühjahr“. Damit sich die Bevölkerung trotzdem an schönen Anlagen erfreuen kann, werden die Blumenbeete ergänzt mit entsprechenden Stauden, die zwar etwas länger für ihr Wachstum bräuchten, dafür könne die Blütezeit je nach Wetter verfrüht oder bis Mai verlängert werden.

Neue Jungpflanzen kommen in den nächsten Tagen

Lange vorher starten die Vorbereitungen, etwa mit dem Vorziehen der Stiefmütterchen schon Ende August des Vorjahrs. Diese Arbeit könne sich die Stadtgärtnerei zwar durch die Anschaffung vorgezogener Jungpflanzen ersparen, aber „wir machen es hauptsächlich, damit die Lehrlinge – aktuell vier – die ganze Produktionslinie von der Pike auf mitmachen“, betont Knoll. Trotzdem werden in den nächsten Tagen Jungpflanzen wie Geranien und Petunien erwartet.

Umweltgedanke spielt eine zentrale Rolle

Würde man diese, wie erforderlich, ab November selber vorziehen, müsste die Temperatur in den Gewächshäusern relativ hoch gefahren werden, und das „ergibt wirtschaftlich und für die Umwelt keinen Sinn“, weiß Knoll. Wenn nämlich im März die Sonne kräftig scheint, entstünden in den Gewächshäusern Temperaturen von 20 bis 25 Grad, an wenigen Tagen müsste ergänzend geheizt werden, außerdem könne man mit der Lüftung steuern. Alles in allem spielt der Umweltgedanke bei der Stadtgärtnerei eine zentrale Rolle. Mit einer sorgfältigen Pflanzenpflege oder dem ordentlichen Säubern der speziellen Tische, könne beim Pflanzenschutz eine Menge eingespart werden, sagt Knoll, „außerdem spritzen wir so gut wie gar nicht und denken dabei auch an die Gesundheit unserer Mitarbeiter“.