von Petra Wunderle

Menschlichkeit, Einsatz für die Allgemeinheit und die Eigenschaft, „Richtung zu geben“ – so beschrieb Oberbürgermeister Klaus Eberhardt die Stärken von Rita Rübsam, die am Freitagabend nach 20 Jahren als Ortsvorsteherin von Nordschwaben in der Gemeindehalle verabschiedet wurde. Viele Gäste – Kollegen, Amtsleiter, Vereine, Freunde und Familie – waren zu diesem Anlass gekommen. Mit dabei war auch Altbürgermeister Eberhard Niethammer. Der Auftritt des Rheinfelder Liedermachers Manni Meister und des örtlichen Gesangvereins zusammen mit den Sängerkollegen aus Warmbach rundeten das Abschiedsfest ab.

„Nimm Dir Zeit“ sangen die Sängerinnen und Sänger, was Rübsams Nachfolger Sven Kuhlmann aufnahm: „Du hast die Möglichkeit, dir wieder mehr Zeit für dich zu nehmen. Auch wenn das noch lange kein Ruhestand ist, denn Du bleibst uns als Stadträtin in der Politik erhalten, ebenso im Jugendtreff und mittlerweile auch als Hallenwartin.“ Oberbürgermeister Klaus Eberhardt blickte zunächst zurück und erinnerte daran, dass Rita Rübsam am 7. Dezember 1999 zur Ortsvorsteherin in Nordschwaben ernannt wurde und immer wieder sehr gute Ergebnisse erzielt habe. Dabei sei es ihr stets ein Anliegen gewesen, Richtung zu geben.

Persönliches Lob

Eberhardt zählte viele Bereiche auf, in denen sich Rübsam engagiert hatte – Vereinskultur, Veranstaltungen, Ortsbild, Ortsjubiläum, Mauritiuskapelle, historisches Grabfeld, Halle, Ferienprogramm für Jung und Alt, Erhaltung des Landschaftsbildes, Altreb – allesamt von einer großen Gemeinwohlorientierung geprägt, wie er sagte. „Bemerkenswert sind einige Beiträge, die für Modernität und Weiterentwicklung stehen, wie neue Baugebiete, Aufwertung des Spielplatzes, Asphaltierung des Radweges nach Karsau und schnelles Internet“, sagte Eberhardt und sprach dann ein ganz persönliches Lob aus. „Konsequent, freundlich und beharrlich hast du die Aufgaben, die vor Nordschwaben lagen, in die Stadt weitergetragen und dich stets mit großem Engagement um die Realisierung gekümmert.“ Er bescheinigte Rübsam einen gewandten Umgang, Omnipräsenz im Ort, besonderen Charme, Zuversicht, Kompromissfähigkeit und das notwendige Augenmaß auch bei Sicht auf die vielen Aufgaben der Stadt und den Ortsteilen. „Für Nordschwaben warst du eine hochsympathische, fähige Macherin, die deinem Ort und unserer Stadt gut getan hat“, so Klaus Eberhardt abschließend.

Vereine überbringen Glückwünsche

Für alle Ortsvorsteher – auch für die des Nachbardorfes Dossenbach – überbrachte Minselns Ortsvorsteherin Eveline Klein Glückwünsche an Rita Rübsam. Uwe Kuhlmann sprach im Namen der Vereine und der Feuerwehr: „Wir hatten 20 Jahre eine Ortsvorsteherin, auf die wir uns immer verlassen konnten. Tolle Arbeit“, sagte er. Rita Rübsam war sichtlich überwältigt von so viel Zuspruch und betonte: „All das ist nur so gut gelaufen, weil ich die ganzen Jahre von überall immer so großzügig unterstützt wurde.“ An ihren Nachfolger Sven Kuhlmann gewandt sagte sie: „Ich übergebe mit gutem Gewissen ein gut aufgestelltes Dorf und ich freue mich auf meinen Unruhestand, den ich schon seit Oktober genieße.“