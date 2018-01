Rheinfelden Viele Rheinfelder Händler sind noch offline

Einzelhändler, die online als Adresse nicht existieren, verlieren im Kunden-Wettbewerb. Wirtschaftsförderer Elmar Wendland sieht nach den Zahlen zum Zentrenkonzept deshalb einigen Handlungsbedarf, um Kaufkraft zu generieren und Umsätze zu verbessern.

Drei Viertel der Innenstadtgeschäfte gelten zwar als vernetzt, davon aber über die Hälfte „nur rudimentär“ und 30 Prozent der Einzelhändler oder Dienstleister haben gar keinen Auftritt. Dieses Bild wollen Wirtschaftsförderung (WST) und Gewerbeverein mit einer gemeinsamen Infoveranstaltung verringern.

Noch im ersten Halbjahr möchte die WST weitere Aufklärungsarbeit betreiben. Neu ist sie nicht. Schon bei der Bewertung von Umsätzen, Kaufkraftbindung und Einzugsgebiet fürs Zentrenkonzept hat Wendland 2015 das Gewerbe darauf aufmerksam gemacht, den Online-Handel nicht zu unterschätzen. Um effektiv mitzuhalten, bietet die Wirtschaftsförderung ihre Beratung an.

Aus der Sicht des Kundens, der kaufen möchte, lautet die Devise zumindest beim Googeln nach dem Produkt eine Adresse, Anfahrtsbeschreibung und Öffnungszeiten des Geschäfts vor Ort zu finden. „Das ist nichts Großes und Teures“ für die Betriebe und „sollte sich jeder leisten können“, sagt Wendland. Grundsätzlich wird nach Wendlands Einschätzung aber auch mit dem Online-Handel als „Schreckgespenst viel heiße Luft erzeugt“. Er spricht sich deshalb für intelligente Lösungen auch mit Kooperationen aus.

Beispiele dafür gibt es in Großstädten mit Händler-Abholstationen etwa. Davon profitieren der Einzelhandel vor Ort und Online-Lieferdienste, weil beide Kosten sparen. Der Gewerbeverein müsse längst nicht mehr überzeugt werden, dass der Einzelhandel sich auf dem Markt besser behaupten könne, wenn er nicht wie in Rheinfelden in vielen von Inhabern geführten Geschäften mit persönlicher Beratung aufwarte, sondern auch im Netz auf sich aufmerksam mache.

Die Wirtschaftsförderung erkennt mittlerweile ein wachsendes Interesse bei Einzelhandel und Dienstleistern für das Thema, der Anteil an Geschäften, die sich im Internet präsentieren, wachse langsam, heißt es. Kennzahlen über aktuelle Umsätze liegen der Wirtschaftsförderung nicht vor, aber es gibt durch die Untersuchung zum Zentrenkonzept Anhaltspunkte, die belegen, dass es Branchen gibt, die stärker im Wettbewerb gefährdet erscheinen als andere. Nach den Untersuchungen zum Zentrenkonzept liegt das Nachfragepotenzial in Rheinfelden heute bei 1,1 Milliarden Euro, Tendenz steigend durch weiteren Zuzug.

Dagegen steht ein Kaufkraftabfluss. Bei Nahrungsmitteln fällt er mit deutlich unter zehn Prozent kaum ins Gewicht, anders sieht es bei Bekleidung, Schuhen und Elektroartikeln aus. Hier werden laut Wendland Umsatzrückgänge bis zu 30 Prozent beobachtet. Ein Faktor unter anderen spiele hier die Konkurrenz des Online-Handels. Je intensiver Beratung benötigt wird bei einem Produkt, um so weniger kaufen erfahrungsgemäß Kunden im Netz. „Hier hat der stationäre Handel den Vorteil“, meint Wendland. Er verweist darauf, dass es aber einen großen Unterschied mache, ob wie früher eine begrenzte Zahl von Anbietern per Katalog auf den Markt gehe oder sich 10 000 Händler im Internet tummeln.

Online sichtbar sein

Um die Einkaufsstadt stärker ins Bewusstsein zu rücken, wirbt Wendland darum, dass Geschäfte zumindest mit einer einfachen Website auf sich aufmerksam machen, damit sie zu finden sind. In Gesprächen mit kleinen Betrieben erlebt er als Begründung für „wir brauchen das nicht“, noch Personalmangel, Angst und Unwissenheit vor der Technik und den Kosten oder den Hinweis, dass das Produkt sich nicht online verkaufen lasse.

Das müsse es auch nicht, sagt Wendland. Viel wichtiger sei, dass jeder Anbieter online sichtbar werde, denn die gelben Seiten als telefonisches Nachschlagwerk haben bei der Suche nach einem Anbieter bei den Kunden ausgedient. Deshalb wird die WST mit dem Gewerbeverein ein Gesamtpaket mit Expertenbeteiligung schnüren. Das soll die weitere Diskussion anregen und die Lage verbessern.