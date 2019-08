von Horatio Gollin

Atemberaubende Akrobatik, fantasievolle Showacts und jede Menge Klamauk, der die Lachmuskeln strapaziert: Drei Tage Brückensensation liegen hinter der Stadt. Der Eintritt zum dem hochwertigen Freiluftprogramm ist seit jeher frei, Spenden sind erbeten. Die Hutsammlung trägt zu einem guten Teil zur Finanzierung bei. Elisabeth Veith ist im dritten Jahr als Hutsammlerin auf dem Festival unterwegs. Sie übernimmt aber auch andere Aufgaben.

Als Hutsammlerin ist Elisabeth Veith ganz unaufdringlich. Sie stellt sich am Ende eines Acts in den Besucherstrom, sucht auch mal den Blickkontakt, bedankt sich höflich, wenn jemand etwas in den Hut wirft. „Es ist erstaunlich, wie oft 20 Euro oder Franken reinflattern“, so Elisabeth Veith

An einem günstigen Standort ist der silbern glitzernde Zylinder schon ein Zeichen für sich und bekannter Blickfang, da an jedem Spielort und auch unterwegs Hutsammler mit dem markanten Sammelbehältnis anzutreffen sind. Viele Leute stecken unaufgefordert die Hand in den Hut, um ein paar Münzen oder einen Schein hinein fallen zu lassen. Am Ende einer Vorstellung von Alex & Joschi – die beiden zeigen urkomische Kunststücke – kamen in

Veiths Zylinder 30 Euro und 50 Schweizer Franken zusammen.

Seit drei Jahren ist Elisabeth Veith schon Hutsammlerin bei den Brückensensationen. „Ich hatte mitbekommen, dass noch dringend Leute gesucht werden und weil ich an dem Wochenende nichts vorhatte, habe ich mich dafür gemeldet“, erzählt die 54-jährige Nollingerin. Auf dem Inseli ist Veith aber nicht nur als Hutsammlerin unterwegs, sondern vorrangig als Verantwortliche für den Spielort im Einsatz. Immer am Ende eines Acts verstärkt sie mit einem silbernen Zylinder die Hutsammler. „Das macht einfach Spaß und ich habe auch den Eindruck, dass ich das Programm jetzt viel intensiver erlebe“, sagt Veith über ihren Einsatz auf den Brückensensationen. 99 Shows von 26 Künstlergruppen sorgten an zehn Spielorten rund um die alte Rheinbrücke für eine fantasievolle Atmosphäre. „Das Kulturamt macht das so schön“, kommentierte eine Rheinfelder Besucherin das Treiben schlicht. Das schweizerische Kulturbüro beteiligte sich mit neun Veranstaltungen. 100 000 Euro gibt das badische Kulturamt als Veranstalter aus. An Einnahmen und Großspenden kann das Amt 40 000 Euro verbuchen. Davon machten die Hutsammlungen 2017 und 2018 jeweils 18 000 Euro aus. Amtsleiter Claudius Beck ist mit dem Besucherzuspruch zufrieden. Am Freitagabend wurden 2500 bis 3000 Besucher und am Samstag 7000 Besucher gezählt. Der Sonntag war schon zu Beginn gut gefüllt und Beck hofft, dass am Ende 15 000 Besucher oder mehr die Brückensensationen besuchten. Beck hat 20 Helfer eingespannt, die nicht alle die vollen drei Tagen arbeiten. Drei Hutsammlerteams sind im Einsatz. Damit die Hutsammler nicht mehr wie früher von einer Veranstaltung zur anderen hetzen müssen, wurden diesmal drei Teams à zwei bis drei Hutsammlern mit festen Standorten eingesetzt. Ein Team hat die Spielorte auf dem Inseli und der Brücke im Blick, ein zweites war am Haus Salmegg stationiert und ein drittes bei den Aufführungsorten auf dem Salmegg-Parkdeck. Nach einer Veranstaltung griffen auch die Helfer vor Ort zum Sammelhut. Neben den Betreuern an den Spielorten hat Beck drei Helfer nur für das Künstler-Catering und die sanitären Einrichtungen abgestellt. Nicht mitgezählt sind die fünfköpfige Technikercrew einer externen Firma und die Mitarbeiter der Gastronomie-Stände.

„Es ist erstaunlich, wie oft 20 Euro oder Franken reinflattern“, sagt Veith am Samstag zufrieden. Andere Besucher haben viele Münzen dabei und geben mehrmals nach verschiedenen Veranstaltungen. „Die Leute sind aufgeschlossen und freundlich.“ Sie hat aber auch schon erlebt, dass Besucher es falsch verstanden hatten und annahmen, dass sie Eintritt zahlen müssten und einen Stempel einforderten. Veith meinte, dass die Hutsammlung mehr einbringe als ein festes Eintrittsgeld, für das eine Einlass-Infrastruktur aufgebaut werden müsste. „Viele Besucher sind begeistert, weil es ein so großes Angebot gibt, und sind deshalb großzügig.“

