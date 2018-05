Rheinfelden "Viel mehr, als nur ein Abendessen"

Nach über 18 Stunden der Askese wurde das Fasten am Abend des neunten Tages des Ramadans in der Alperenler-Moschee gebrochen.

Es ist 21.21 Uhr, als die Sonne am Freitagabend untergeht. Viele Menschen haben sich bei der Alperenler-Moschee in Rheinfelden versammelt. Nach über 18 Stunden der Askese wird das Fasten am Abend des neunten Tages des Ramadans traditionsgemäß mit Datteln und Wasser gebrochen. Im Anschluss findet das gemeinsame Abendessen statt, „Iftar“ genannt.

Die lange Schlange an der Essensausgabe hat sich bereits aufgelöst und der Imam singt in der Mitte des von Pavillions und Garnituren umgebenen Platzes an der Moschee das Gebet für die Gemeinde. Für das gemeinsame Abendessen, Iftar, ist extra ein Koch aus der Türkei angereist, welcher die traditionsreichen Speisen für die circa 300 Personen zubereitet.

Alles wird ermöglicht durch Spenden der Gemeindemitglieder der Türkisch-islamischen Gemeinde Rheinfelden. Das Essen kann sich sehen lassen, denn traditionsgemäß lebt ein solches Mahl von kulinarischer Diversität. So gibt es statt „dem großen Hauptgericht“ zahlreiche kleine Nebengerichte wie Reis mit Kichererbsen, Suppen, Gemüse und Türkischen Lammgulasch und natürlich auch diverse mit Honig und Teig überbackene Desserts.

Doch weshalb überhaupt fasten? „Im Islam ist das Fasten eine der fünf Hauptsäulen“, erklärt Levent Yigit, Mitglied der Rheinfelder Türkisch-islamischen Gemeinde. „Es dient unter anderem dazu, sich von alltäglichen Lastern und Abhängigkeiten zu befreien, aber auch zu lernen, alles was wir haben, die kleinen wie die Großen Dinge, wieder mehr und mehr wertzuschätzen.“

Im Islam soll während des Ramadan von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang jeder fasten, dessen körperliche Verfassung dies zulässt. Ausnahmen sind Kranke, Schwangere und Kinder, ihnen ist es frei zu entscheiden, ob sie fasten können und wollen, oder nicht. Denn mit „Fasten“ ist hier nicht weniger gemeint als das Verzichten auf jegliche Art von Essen und Trinken, Nikotin und andere „Alltagslaster“.

Auch als Außenstehende kommt man mit den Gemeindemitgliedern beim gemeinsamen Essen leicht ins Gespräch. Viele sagen, dass ihnen der Verzicht am Tag nicht schwer falle. „Die ersten drei Tage sind manchmal etwas schwieriger, aber mit der Zeit gewöhnt sich auch der Körper daran – und dann ist es sowieso reine Kopfsache“, erzählt zum Beispiel Recep Yalcin während des Essens.

Was jedoch inmitten des „Getümmels“ am meisten auffällt: Die Vielfalt an Menschen, insbesondere der Kulturen welche sich jeden Abend an der Rheinfelder Alperenler-Moschee zusammenfinden. „Hier ist Jeder willkommen“, so Murat Muelayimoglu, ebenfalls Mitglied der Gemeinde. „Das hier ist viel mehr, als nur Abendessen. Es geht um die Gemeinschaft, das Beisammensein, unabhängig jeglicher Herkunft.“ Und das spürt man. Die Offenheit, wie miteinander umgegangen wird, das Einladende, das Familiäre. „Diese Abende kann man schon sehr vermissen, wenn der Ramadan vorbei ist“, sind sich alle drei einig.

Das Ende der Fastenzeit bildet dann nach 29 bis 30 Tagen der Bayram, besser bekannt als das „Zuckerfest“. Dieses dreitägige Fest des Fastenbrechens stellt die bedeutungsvollsten Feiertage im Islam dar. Bis zum 14. Juni dauert der diesjährige Ramadan noch, genügend Zeit also, auch als „Nicht-Muslim“ der Moschee einen abendlichen Besuch abzustatten, sei es, um sich von der Gastfreundschaft inspirieren zu lassen, oder aber einfach um sich kommunikativ auszutauschen.