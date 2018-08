von SK

Karsau – Bei strahlendem Sonnenschein drehte sich beim Sommerferienprogramm am Mittwoch alles um die Welt der Kräuter. Doris Portmann und Gaby Frech von der katholischen Frauengemeinschaft Karsau nahmen 15 Kinder mit auf eine Reise durch Feld und Wiesen.

„Jedes Jahr am Hochfest Mariä Himmelfahrt findet in der katholischen Kirche die sogenannte Kräuterweihe statt“, erklärte Portmann den jungen Teilnehmern. „Nach dem chrsitlichen Brauch sammelt man am 15. August Kräuter, bindet sie zu einem Strauß und bringt sie abends zum Gottesdienst, wo sie gesegnet werden.“ Die Leiterinnen der Exkursion verteilten kleine Scheren und Körbe, dann ging es auch schon los. „Heute sind wir auf der Suche nach Kräutern wie Schafgarbe, wildem Majoran oder Johanniskraut. Auch eine ungerade Anzahl an Ähren gehören zum Strauß dazu“, wusste Portmann. Sie deutete auf die Kinder, die bereits neugierig den Boden nach Kräutern absuchten und hier und da etwas abschnitten. „Ziel ist es zu lernen, mit offenen Augen durch die Natur zu gehen und sie nachhaltig für sich zu nutzen.“

Nach der anstrengenden Kräutersuche wartete eine kräftige Stärkung aus Kartoffeln mit hausgemachtem Kräuterquark, Zopf und Pfefferminztee auf die Kinder. Wie ein Kräuterstrauß entsteht, machten die restlichen Frauen der Frauengemeinschaft vor. „Wir haben die meisten Kräuter bereits gestern gesammelt, um bis heute Abend etwa 100 Sträuße zu binden. Die werden dann im Gottesdienst nach der Weihe an die Kirchgänger verschenkt“, meinte Gaby Frech und zeigte auf einen riesigen Korb voller bunter, duftender Kräuter. Auch die Kleinen halfen dabei fleißig mit und durften ihren bunten Kräuterstrauß anschließend mit nach Hause nehmen.

