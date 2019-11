von Petra Wunderle

Der 28. Skibasar der Skizunft Rheinfelden in der Hans-Thoma-Halle hat Punkt 13.30 Uhr eröffnet. Doch auch zuvor warteten schon zahlreiche Menschen auf den Einlass, sodass sich bei der Türöffnung ein gewaltiger Strom an Besuchern in das Innere drängte. An vorderster Front sind Moritz und seine Großeltern Günter und Margot Hahn bereit für den Sturm auf die Wintersportartikel. Das Trio sucht nach Skiern und Schuhen für den Elfjährigen, der bereits drei Kurse bei der Skizunft Rheinfelden absolviert hat und mit seinem Vater gerne nach Hasliberg zum Skifahren geht.

Riesenandrang herrschte in der Halle, da heißt es mit geschultem Auge schnell entscheiden. Bilder: Petra Wunderle | Bild: Petra Wunderle

Die Drei kennen sich aus, sie sind quasi Stammkunden beim jährlichen Skibasar, sie wissen genau, wie alles sortiert ist. Während der Opa die gleich gefundenen passenden Skier festhält, eilen Oma und Moritz zu den Skischuhen. Probieren ist jetzt angesagt und das nimmt Zeit in Anspruch. Nach etwa 20 Minuten ist Moritz dann für die neue Wintersportsaison ausgestattet: Skier für 23 Euro, die Stöcke kosten 8 Euro und die Skischuhe 18 Euro.

Passende Sachen für fünf Mädchen

Ähnlich ergeht es einer jungen Mutter – nur: Ihr Einkauf für ihre vier Töchter dauert wesentlich länger. Unterstützt wird sie von ihrem Bruder und der Schwägerin, die ebenfalls ihre Tochter einkleiden möchten. Es ist viel los in der Halle. Schnell und einfach Wintersportartikel einkaufen für die fünf jungen Mädchen ist dabei nicht so leicht. Damit die Hürde nicht zu hoch ist, ziehen die beiden Frauen mit abwechselnd zwei Kindern los. Der Onkel lässt den Nachwuchs nicht aus den Augen, er zieht sich mit ihnen in den Malbereich zurück. Während die eine Mutter Ski-Brettchen, Helme, Jacken und Hosen sichtet, ist die andere mit der Auswahl nach dem Motto „das könnte passen“ beschäftigt. Bei der Winterkleidung wird auf das Anprobieren verzichtet, einfach nur hinhalten reicht, sie hat ein geschultes Auge, wenn es um die Passform für ihre Kleinen geht. „Puh“ das ist Schwerstarbeit. Nach gut 40 Minuten sind die Ein- bis siebenjährigen dann komplett ausgestattet. Sogar für die Jüngste gab es ein paar Schuhe Größe 25. „Alles gefunden was wir wollten“, freut sich die Mutter.

Gudrun Hauck freut sich über das Siegel. Jörg Schlobies zeigt die App. | Bild: Petra Wunderle

Sicher und digital Der Kinderschutz Mit Stolz verweist die Vorsitzende Gudrun Hauck auf das Kinder- und Jugendschutz-Siegel, jüngst erhalten vom Landratsamt Lörrach. Unter der Leitung von Jörg Schlobies hat die Skizunft in den vergangenen Monaten das Kinder- und Jugendschutzkonzept erarbeitet und mit dem Landratsamt abgestimmt. „Es ist uns wichtig, ein Verein mit einer Kultur des Hinschauens zu sein und ein Verein, dessen Ehrenamtlich sich der Verantwortung gegenüber Kindern und Jugendlichen bewusst sind“, sagt sie. Die App Seit Feitagabend ist die Skizunft auch Digital unterwegs. Die neue Skizunft-App beinhaltet Infos zu Sportangeboten, Treffpunkten und Terminen. Außerdem hat sie eine Chat-Funktion, Kanäle für den schnellen Austausch innerhalb von Gruppen und eine Materialbörse.

Unterstützt werden die Kunden von einer motivierten und gut gelaunten Skizunft-Truppe, die gern fachmännisch berät. Der Skibasar am Samstagnachmittag gleicht einem Fabrikverkauf: Viel Auswahl, alles übersichtlich sortiert. Mehr als 1000 Artikel stehen ordentlich in den Regalen und auf den Tischen. Dafür zeichnet der mit 86 Jahren älteste Helfer Willi Baumann verantwortlich, die Edelstahlkonstruktionen sind sein Werk. Rund 50 Skizunft-Mitglieder sind im Einsatz. Bevor die Türöffnung erfolgt, hält Sepp Hagn eine Motivationsrede – das ist Kult beim Skibasar: „Lächeln und auf die Leute zugehen“, lautet seine Aufforderung an das Team, worauf das jüngste Mitglied, der acht Monate alte Leon, mit einem herzerfrischenden Lachen allen zeigt, wie das funktioniert.

Das Fazit

„Es war ein Riesenerfolg. Wir haben 128 Skikursanmeldungen bekommen, das sind fast doppelt so viele wie in den Vorjahren. Fast die Hälfte der Artikel ist verkauft, mit dieser Verkaufsquote sind auch die Einlieferer sehr zufrieden. Auch die Chance, den Bindungsservice gleich zu buchen, kam prima an“, resümierte die Vorsitzende Gudrun Hauck am Ende.