von Ingrid Böhm

Was es unter Nachbarn zu beachten gilt, ist für Sie Berufsalltag. Was wird im Mittelpunkt des Vortrags stehen?

Es geht um das klassische Nachbarrecht, wie es im BGB, im Bürgerlichen Gesetzbuch, geregelt ist. Ein Stichwort ist Überbau, man baut über die Grenze, oder Überhang, wenn Wurzeln, Zweige von einer Pflanze in das Grundstück eines anderen eindringen. Das ist Nachbarrecht, ergänzt durch das Nachbarrechtsgesetz Baden-Württemberg.

Uwe Dinkat | Bild: privat

Es gibt ein Schiller-Zitat, wonach der Frömmste nicht in Frieden leben kann, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Was ist an diesem Spruch dran?

Ja, ich denke schon, wenn man die Rechtssprechung als Anwalt verfolgt, wird nach wie vor in Deutschland immer wieder gestritten zwischen Nachbarn, und das ist ein großer Teil dessen, was die Amtsgerichte an Streitigkeiten zu bewältigen haben. Das geht los mit den über die Grenze ragenden Zweigen, bis hin zur Höhe einer Hecke oder einer toten Einfriedung, sprich Mauer, oder hin zu Bäumen, die nicht den notwendigen Abstand einhalten, sodass, wenn sie größer werden, sich Blätter oder Birkensämlinge aufs Nachbargrundstück begeben und auch Sonne nehmen. Es geht um Licht und Schattenfall, und es ist zu beobachten, dass da viel gestritten wird.

Der Hintergrund Die Siedlung in Rheinfelden ist in Bewegung. Vergangene Woche hat der Gemeinderat eine Veränderungssperre für das Wohngebiet beschlossen. Ein Bebauungsplan, der die weitere Entwicklung steuert, befindet sich parallel dazu in Arbeit. Wer darf was? Diese Frage ist unter Nachbarn eine stets wiederkehren Frage. Am Mittwoch wird sich Uwe Dinkat auf Einladung der Siedlergemeinschaft mit rund 350 Mitgliedern zu baurechtlichen Fragen äußern.

Nimmt das Prozessieren unter Nachbarn zu? Haben die Leute früher mehr miteinander gesprochen, um Konfliktsituationen einvernehmlich zu lösen?

Ich habe keine verlässlichen Zahlen. Wenn man allgemein die Tendenz in der Zivilgerichtsbarkeit anschaut, kennt man Zahlen. Diese Streitigkeiten gehen etwas zurück. Damit werden wahrscheinlich anteilsmäßig auch diese Nachbarschaftsstreitigkeiten etwas zurückgegangen sein. Hintergrund ist, dass versucht wird, den einen oder anderen Fall im direkten Gespräch zu lösen, was immer sinnvoll ist, oder man versucht Mediatoren einzuschalten oder Schlichter.

Der Termin Der Experte für rechtliche Fragen rund ums Haus spricht auf Einladung der Siedlergemeinschaft Rheinfelden zu Überbau (Wärmedämmung), Hammerschlag- und Leiterrecht, über Abstände bei Einfriedungen, Hecken, Anpflanzungen und Verjährung und informiert über die Landesbauordnung (LBO). Er kommt auf Einladung des Verbands Wohneigentum Baden-Württemberg am Mittwoch, 30. Oktober, um 19 Uhr zur Siedlergemeinschaft. Auch Nichtmitglieder können zum Vortrag kommen.

Gibt es eine negative Hitliste über die häufigsten Streitpunkte? Was ist eine Kardinalsünde, die dazu führt, dass man sich vor Gericht wiedersieht?

Zu hohe Hecken, zu dicht an der Grenze stehende Bäume, die Laub- und Sämlingsbefall nach sich ziehen, sind sicherlich immer ein Grund. Es gibt auch noch einen neuen Aspekt. Seit ein paar Jahren ist es nach den baden-württembergischen Nachbarrechtsgesetz erlaubt, mit einer Außenwärmedämmung bis 25 Zentimeter über die Grenze zu bauen. Wenn also die Hauswand direkt an der Grenze steht und man energetisch dämmen will, darf man das grundsätzlich nach dem neuen Recht, natürlich auch mit Einschränkungen. Es darf keine bessere Alternative geben, wie etwa Innendämmung, und es muss auch geschaut werden, ob es für den Nachbarn und die Nutzung von dessen Grundstücks noch angemessen bleibt.

Zur Person Uwe Dinkat aus Lörrach ist Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Zivilrecht und Baurecht privat und öffentlich sowie Rechtsanwalt für Sozialrecht.

Das heißt, Sie werden der Siedlergemeinschaft solche Fallbeispiele vorstellen, um Bewusstsein dafür zu schaffen, wo die Schmerzgrenze ist?

Ja. Ich werde natürlich auch Empfehlungen aussprechen. Und die erste Empfehlung ist sicher: Versuchen Sie bitte immer, bevor Sie zum Anwalt oder zum Gericht gehen, mit dem Nachbarn zu sprechen. Wichtig ist, frühzeitig miteinander ins Gespräch zu kommen, denn es macht keinen Sinn, wenn über eine solche Problematik jahrelang gestritten wird, und das Ganze sich hochschaukelt. Der eine fängt an mit der Hecke und dann fällt dem anderen ein, ich habe noch einen anderen Punkt, den ich zu bemängeln habe, dann geht das hin und her.

Und keiner gibt nach. Dann vergiftet der Fall das Klima womöglich in einem ganzen Wohngebiet, weil die Angelegenheit immer neue Kreise zieht?

Das kann auch über die beiden Streithähne hinausgehen, gerade in einer Siedlung, wo man doch immer ein enges nachbarschaftliches Verhältnis pflegt, auch gemeinsame Veranstaltungen hat, kann sich das auswirken auf die Nachbarn. Das sollte man also tunlichst vermeiden.

Sie werden also der Siedlergemeinschaft ein Angebot zur Güte machen?

Genau. Ich werde empfehlen: „Versuchen Sie, das gütlich zu einigen.“ Das geht natürlich auch mit Anwalt. Man kann ihn bitten: „Schauen Sie sich das an, wie sieht die Situation aus.“ Ich denke, der überwiegende Teil der Anwälte wird nicht sofort zum Rechtsstreit raten, sondern immer Empfehlungen geben, wie man es sinnvoll im Zusammenspiel mit dem Nachbarn lösen kann.