von SK

Offensichtlich hatte ein Autofahrer die Scheiben an seinem Fahrzeug nicht ordentlich enteist. Die Polizei vermutet laut einer Mitteilung, dass die Sicht derart eingeschränkt war, dass der Mann mit seinem Auto am Dienstagmorgen einen in der Römerstraße geparkten Wagen rammte.

Er verursachte einen erheblichen Gesamtschaden von 20 000 Euro. Der Fahrer wurde angezeigt.