Rheinfelden Vereine sammeln trotz sinkender Mengen weiterhin Altpapier

Die Altpapiersammlungen sind eine wichtige Einnahmequelle für die Jugendarbeit von DLRG und Feuerwehr. Obwohl die Mengen an Papier über die Jahre zurückgegangen sind, wollen die Vereine die Sammeltätigkeit weiter fortsetzen.

Der Landkreis hat die Unterstützung der Vereine für die Kartonagesammlung eingestellt. Das betrifft die Rheinfelder Vereine nicht, da diese schon bisher nur Altpapier sammelten, was auch weiter bezuschusst wird. „Seit 1996 haben wir als Vereinbarung mit dem Landkreis, dass er eine garantierte Pauschale zahlt, auch wenn der Preis niedriger ist. Ist der Preis höher, ziehen sie ihre Unkosten ab, und wir bekommen eine Überschussbeteiligung“, so Helmut Weber von der DLRG Rheinfelden.

Problematisch für die Vereine sind vor allem die schwindende Menge an Altpapier, die gebündelt auf die Straße gestellt werden. Weber führt aus, dass 1983 das Deutsche Rote Kreuz die Papiersammlung eingestellt und daraufhin die Feuerwehren, die DLRG, der SV Nollingen und der Ruderclub übernommen haben. „Der SV hat das letzte Mal 2015 gesammelt“, erzählt Alexander Gaß von der Jugendfeuerwehr Abteilung Nollingen. Und auch der Ruderclub hat seine Sammeltätigkeit eingestellt, sodass sich DLRG und Feuerwehr neu absprechen mussten.

Für den Vereinsnachwuchs nimmt neben der finanziellen Einnahme die Papiersammlung auch als soziales Ereignis eine wichtige Rolle ein. „Es ist sehr anstrengend, wenn man den ganzen Tag Papier hoch werfen muss, aber es macht auch Spaß. Es ist eine gute Möglichkeit für Jüngere, mit Älteren in Kontakt zu kommen“, sagt Molly Doo von der DLRG-Jugend. Ihr Vereinskollege Florian Karpstein ergänzt: „Beim Mittagessen vergleicht man die Mengen dann, das ist auch ein bisschen Wettbewerb. Am Ende des Tages ist man stolz darauf, wenn der Container voll ist.“ An Feiertagen legen die Leute zu den Papierbündeln auch mal Schokolade oder Gummibärchen. Gaß erzählt, dass ihnen einmal an einem besonders heißen Tag ein Nollinger eine Kiste mit Cola und Limonade spendiert hat.

Die Mittel aus der Altpapiersammlung kommen der Jugendarbeit zu Gute. Gaß zählt Ausflüge, Wasserspiele und Grillfeste auf. „Wir machen jeden Monat eine Kinderveranstaltung und haben jetzt Poloshirts für unsere Wettkämpfe designed. Das können wir uns durch die Altpapiersammlung leisten“, sagt Doo, und Weber fasst es zusammen: „Die Jugendlichen beschaffen sich über die Sammlungen Geld, um ihre Jugendarbeit selbst zu finanzieren.“ Schon die Zehnjährigen wollten bei der Sammlung helfen.

3075 Tonnen Papier seit 1983

Seit 1996 wechselten sich die vier Vereine in einem Rhythmus ab, dass jeder Verein zweimal im Jahr sammeln konnte. Seitdem sind aber die gesammelten Menge zurückgegangen. Weber nennt Zahlen aus den 1980ern, als noch zwischen 70 und 80 Tonnen zusammenkamen. Heute ist es nur noch die Hälfte. Einmal waren auch nur magere 21 Tonnen. „Am 7. Oktober hatten wir die 70. Sammlung der DLRG. Seit 1983 haben wir insgesamt 3075 Tonnen gesammelt und unter dem Strich kamen 127.000 Euro zusammen“, berichtet Weber. Bei einer Sammlung im kompletten Stadtgebiet kommt die DLRG auf etwa 1700 Euro. Gaß schätzt, dass nur in Nollingen durchschnittlich zwei Container à 20 Tonnen zusammen kommen, was 600 bis 800 Euro bringt.

Dankbar weisen beide daraufhin, dass die Fahrzeuge für die Sammlungen immer von Handwerkern und Landwirten zur Verfügung gestellt werden. Die DLRG braucht bei einer Sammlung immerhin sechs bis sieben Fahrzeuge, die mit 50 Jugendlichen und Helfern bemannt werden. In Nollingen sind 14 Jugendliche und zusätzliche Helfer im Einsatz.

Für den Rückgang der Menge sind die Papiertonnen mitverantwortlich, aber viele würden diese nur für Kartonage nutzen und gebündelte Zeitungen für die Vereinssammlung lagern, meint Weber. Die DLRG-Jugend und die Jugendfeuerwehren werden auch weiter im Stadtgebiet sammeln. Der gemeinsame Plan bis 2030 ist schon ausgearbeitet. Bei einem dreimonatigen Rhythmus kommt auch weiterhin jeder Verein zweimal im Jahr dran.