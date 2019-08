Der Fahrer eines hochmotorisierten dunklen 3er-BMW befuhr am Samstagnachmittag, kurz nach 16 Uhr, in einer Kolonne von insgesamt drei Autos zunächst mit hoher Geschwindigkeit die Rheinbrückstraße in Richtung Basler Straße. Nachdem er zunächst im Einmündungsbereich anhielt, beschleunigte er beim Abbiegen in Richtung Grenzach-Wyhlen laut Mitteilung der Polizei so stark, dass das Heck seines Autos ausbrach und er ins Schleudern kam.

Sachschaden bei 7000 Euro

Nachdem er gegen eine Bordsteinkante schleuderte, kam er auf dem Gehweg zum Stehen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden am BMW sowie am Gehweg in Höhe von rund 7000 Euro. Da das Auto nicht mehr fahrbereit war, musste es abgeschleppt werden.

Anordnung der Staatsanwaltschaft

Da sich der Verdacht auf Teilnahme an einem verbotenen Straßenrennen ergab, musste der Fahrzeugführer, ein 19-jähriger Schweizer, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Kaution in Höhe von 1500 Euro hinterlegen.

Zeugen oder Personen, welche eventuell gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rheinfelden in Verbindung zu setzen unter Telefon 07623/740 40.