von sk

Der erste Kritikpunkt: Eine Gängelei sei laut Regina Rieger das Androhen von Starfzetteln. So hätten 50 Aussteller am Freitag an ihren Fahrzeugen, die sie auf dem Grünstreifen beim Tutti-Kiesi geparkt hatten, Strafzettel-Androhungen vorgefunden. Dabei sei das Parken auf dieser Fläche gängige Praxis, so Rieger, die sich fragt, warum es gerade für die Aussteller im Rahmen der Dreilandmesse ein Verbot gibt.

Der zweite Kritikpunkt: Aber nicht nur diese Aktion hat für Ärger gesorgt. Bereits im Vorfeld der Messe sei der Veranstalter bei der Durchführung seiner Werbemaßnahmen „massiv beschnitten“ worden. Für alles, was vor zwei Jahren zum Start der Messe an Werbebannern noch erlaubt, toleriert oder genehmigt worden sei, habe es dieses Mal Verbote unter Kostenandrohungen gegeben. Regina Rieger fragt sich: „Sind wir hier in Rheinfelden überhaupt mit unserer Messe willkommen?“

Ein klares Nein habe sie hierzu bereits von einer anderen Veranstaltungsfirma bekommen. Diese habe Anzeige erstattet und sich beschwert, was bei der Stadt auf fruchtbaren Boden gefallen sei. „Übereifrig sind Erlasse zum Abbau von Werbebannern ergangen, die vor zwei Jahren an den gleichen Plätzen noch aufgestellt und toleriert wurden“, schreibt Rieger. Als den absoluten Gipfel habe sie den Abbau des Werbebanners direkt auf dem Tutti-Kiesi-Festplatz empfunden. Eine Ortsbegehung sei notwendig gewesen, um den Werbebanner wieder aufstellen zu dürfen. Die angefragte „Rückenstärkung“ vom Rathaus-Chef sei ihr verwehrt geblieben, so Veranstalterin Regina Rieger.

