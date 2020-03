von Ralf H. Dorweiler, Elena Borchers, Valentin Zumsteg, Lisa Bartelmus und Verena Pichler

Wegen des Coronavirus hat die Stadt alle anstehenden Veranstaltungen geprüft und stellt für Outdoor-Veranstaltungen Regeln auf. Indoor-Veranstalter werden gebeten, ihre Anlässe möglichst zu verschieben.

Rheinfelden

Die Verwaltung hat am Donnerstagnachmittag nach eigenen Angaben alle 20 bekannten Veranstaltungen bis Ende März – von privaten Organisatoren und städtischen Einrichtungen – überprüft. Die Mehrzahl sei von privater Hand, etwa von Vereinen, geplant. Man sei zu der Einschätzung gekommen, in einem ersten Schritt den Fokus auf Veranstaltungen bis zum 22. März zu legen und alle weiteren Anlässe laufend neu zu bewerten.

Für Freiluftveranstaltungen wie Fasnachtsfeuer oder Fußballspielen sieht die Verwaltung keinen Grund zur Absage, da in der Regel weniger als 200 Teilnehmer erwartet werden. Mit dem Organisator des Frühlingsfestes auf dem Festplatz werde das Ordnungsamt Kontakt aufnehmen.

Hier soll die Personenzahl, die sich gleichzeitig auf dem Gelände befindet, durch Einlasskontrollen auf 200 beschränkt sowie bestimmte Hygienevorschriften umgesetzt werden. Die Organisatoren aller Indoor-Veranstaltungen sind aufgerufen, die Veranstaltung nach Möglichkeit zu verschieben oder die Teilnehmerzahl auf maximal 200 Personen zu beschränken. Einige Organisatoren haben bereits von sich aus reagiert und ihre Veranstaltungen abgesagt.

So etwa der Laufclub Marathon (LCM), der den Rheinfelder Lauftag am kommenden Sonntag nicht durchführt. Es wurden 330 Läufer samt Anhang erwartet. Aufgrund des Wetters waren Startnummernausgabe und Bewirtung in der Hans-Thoma-Halle, Start und Ziel im Europastadion vorgesehen. Schwierig sei laut Schäfer die Situation der Duschen gewesen. Aufgrund von Sanierungen hätten sich „ein paar 100 Läufer auf wenige Duschen verteilt“. Am Mittwoch habe man schweren Herzens die Entscheidung getroffen, den Termin ersatzlos zu streichen.

Wie der Stadtsportausschussvorsitzende Dieter Wild am Donnerstag mitteilte, wird auch die Sportlerehrung abgesagt. Sie hätte am 27. März stattfinden sollen und wird ersatzlos gestrichen. „Die zu ehrenden Sportler werden im Nachgang im kleineren und überschaubaren Rahmen in ihren Vereinen oder privat geehrt werden“, schreibt Wild.

Auch kleinere Veranstaltungen sind betroffen: So wird auch die Frühjahrsausstellung für Kreativkünstler am Sonntag, 8. März, in der Hebelhalle Nollingen nicht stattfinden. Es gibt aber Überlegungen, die Ausstellung zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen, so die Veranstalter.

Solche Bilder wie bei der Frühlingsausstellung im vergangenen Jahr, wird es dieses Jahr nicht geben. | Bild: Heinz Vollmar

Rheinfelden/Schweiz

Schon länger sind in der gesamten Schweiz Versammlungen von über 1000 Personen untersagt. Seit Mittwochabend sind im Nachbarland Versammlungen von 150 bis 999 Menschen bewilligungspflichtig. „Im Aargau gilt diese Regelung schon seit einer Woche“, so Stadtschreiber Roger Erdin auf Nachfrage. Kriterien für die Bewilligung einer Veranstaltung sind unter anderem regelmäßige Desinfektion von Oberflächen und Türgriffen sowie die Information der Teilnehmer über Hygienevorkehrungen.

Generell kann die Nachbarstadt beim Schutz vor dem Coronavirus auf ein bestehendes Konzept zurückgreifen: „Seit der Schweinegrippe im Jahr 2009 verfügt die Stadt über eine Pandemie-Vorsorge-Planung, welche letztmals Anfang Jahr, nach den Meldungen aus China, überprüft und angepasst wurde“, so Erdin. Das Ziel der Vorbereitungen sei die Minimierung des Infektionsrisikos am Arbeitsplatz und die Aufrechterhaltung der betrieblichen Infrastruktur.

Am Montag wurden etwa auf den Schaltern speziell gefertigte Acrylglas-Scheiben montiert, um die Ansteckungsgefahr der Mitarbeiter zu minimieren. Auch wird jeweils nur ein Kunde ins Stadtbüro gelassen, die anderen müssen vor der Türe warten. „Im Rheinfelder Rathaus stehen Desinfektionsmittel-Spender am Haupteingang sowie am Eingang des Stadtbüros während der ganzen Grippesaison zur Verfügung.“