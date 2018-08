von Chiara Velten

Tofu wird oft als eine geschmacksneutrale Fleischalternative abgestempelt. Dabei kann man mit diesem Lebensmittel ziemlich viel machen. Das Sojaprodukt ist etwa in der „Veggie-Hauptstadt“ Berlin sehr beliebt, wo Anhänger der rein pflanzlichen Küche viele Restaurants zur Auswahl haben. Aber gilt das auch für kleinere Städte und Gemeinden?

Die Autorin: Chiara Velten ist 19 Jahre alt und kommt aus Degerfelden. Im vergangenen Jahr hat sie ihr Abitur am Georg-Büchner-Gymnasium bestanden. Nun absolviert sie ein Praktikum bei der Zeitung. Sie kann sich auf jeden Fall vorstellen, später auch journalistisch zu arbeiten. Jetzt aber beginnt sie erst mal ein Studium für Literatur-Kunst-Medien in Konstanz. | Bild: Verena Pichler

Erst kürzlich hat in Rheinfelden ein neues Restaurant mit Schwerpunkt auf Burger eröffnet, das zweite im Umkreis von 100 Metern. An jeder Ecke ist ein Dönerladen zu finden und an italienischen Restaurants mangelt es auch nicht. Kulinarisch haben die Bewohner Rheinfeldens also ganz schön viel Auswahl – sofern sie in der Ernährung nicht eingeschränkt sind. Vegetarier finden zumeist noch etwas Leckeres auf der Speisekarte, für Veganer, die auf jegliche Tierprodukte verzichten, ist das hingegen eine echte Herausforderung.

Ein beliebtes Lokal für die badische Küche ist das Café Paul in Rheinfelden. Hier gibt es einiges an vegetarischen Gerichten, ab und an sogar etwas Veganes. Auf Nachfrage gehen Inhaberin Marianne Paul und ihr Team immer auf bestimmte Ernährungseinschränkungen ein – Tofu wird jedoch nicht angeboten. „Er gehört für mich einfach nicht zur traditionellen badischen Küche, vielleicht zur modernen, aber wir möchten unser Territorium nicht verlassen“, erklärt Paul. Die Nachfrage an vegetarischen Speisen sei schon Standard, die nach veganen jedoch kaum gestiegen.

Diese Erfahrung teilt auch der Pasta König im Hochrheincenter. Durch die eigene Nudelproduktion gibt es eine große Auswahl an vegetarischen Gerichten. Für vegane Gäste, erklärt Büromitarbeiterin Roswitha Schlossa, können sie Reis, Salat oder Gemüse anbieten. „Wenn wir es vorher wissen, würden wir uns sicherlich auch Tofu zulegen.“ Sie ist jedoch skeptisch, was die Verbreitung des Veganismus angeht. „Ich glaube, der Trend hat seinen Höhepunkt schon überschritten.“ Gleicher Meinung ist Sternekoch Nicolai Wiedmer aus dem Hotel-Restaurant Eckert in Grenzach-Wyhlen.

Der Pasta König im Hochrheincenter hat eine Auswahl an vegetarischen und auch veganen Gerichten. | Bild: Chiara Velten

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch viel krasser wird“, meint er. Sich Vegetarisch zu ernähren, verstehe er noch, er selbst esse auch mal eine Woche lang kein Fleisch oder Fisch. In seinen Gerichten sei Fleisch auch selten der Hauptgeschmacksträger. „Vegan finde ich aber ein bisschen übertrieben.“ Trotzdem bietet das Restaurant Eckert bis zu Sechs-Gänge- Menüs für Veganer und die Köche konzipieren auch viele Gerichte so, dass sie für Veganer umgewandelt werden können. „Wir sind da recht flexibel“, so Wiedmer. In der Umgebung, so auch seine Einschätzung, sei es schwerer, da es kein speziell vegetarisches oder veganes Restaurant gibt. Aber auch andere Restaurants passen sich an, und bieten etwas für die Gäste, die sich vegan ernähren. Das sind in Deutschland rund ein Prozent der Menschen, vegetarisch ernähren sich immerhin zehn Prozent.

Betriebsleiter des Rührberger Hofs in Grenzach-Wyhlen und Mitglied des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), Felix Düster, sagt, dass die Nachfrage nach vegetarischen Essensoptionen weiter steigen wird, Vegan sei auch ihm ein bisschen zu extrem. Nichtsdestotrotz werden hier ebenfalls vegane Gerichte auf Nachfrage angefertigt. „An die Bewegung einer Gesellschaft muss man sich als Gastronom anpassen. Es ist ja auch schön, wenn sich jemand mit Ernährung beschäftigt“, erklärt Düster.

Wo Vegetarier, Veganer und auch Tofu-Fans wahrscheinlich immer etwas finden, ist die asiatische Küche. Im Chinarestaurant Peking gibt’s Gemüse-Curry, Miso-Suppe und eben viele Tofugerichte. „Die Leute mögen Tofu und es ist gesund“, sagt Mitarbeiterin Zhao Xiao Yan

