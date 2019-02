von Leony Stabla

Herten – Eine Gesellschaft ohne Ehrenamtliche ist kaum vorstellbar. Sie übernehmen Aufgaben, die für Hauptamtliche nicht zu leisten sind. Damit schließen sie Lücken im zwischenmenschlichen Bereich und in der Organisation. Ehrenamtliche kümmern sich um andere und helfen das Miteinander zu gestalten. Viele in Rheinfelden sind bereit, einen Beitrag zu einer sozialen Stadt zu leisten. Wir stellen in einer Reihe Freiwillige und ihre Motivation vor, heute: Gertraud Haug und Ursula Jülle von der Pfalzergruppe.

Päckchen für bedürftige Familien

"Mit gemeinsamen Basteltreffen fing alles an", erinnert sich Ursula Jülle. Helga Pfalzer, die Begründerin der Pfalzergruppe Herten, sei ihre Nachbarin gewesen. „Bei ihr trafen sich die Kinder zum gemeinsamen Basteln, und nach und nach schlossen sich auch die Mütter an“, erzählt sie. Die kreierten Gegenstände seien dann verkauft worden, und vom Erlös habe man Päckchen mit Lebensmitteln für bedürftige Familien gepackt. Seit 1977, zwei Jahre nach Gründung der Gruppe, ist Jülle dabei. Getraud Haug kam etwa fünf Jahre später dazu.

Aufgabengebiet ist stetig gewachsen

Beide haben miterlebt, wie das Aufgabengebiet der Pfalzergruppe sich über die Jahre gewandelt und ausgeweitet hat. Vom Basteln über Hausaufgabenbetreuung und Nachbarschaftshilfe fand die Gruppe ihren Platz in zwei Bereichen: dem Flohmarkt, für den Haug zuständig ist, und in dem „Kreativen“, wie sie es nennen, über den Jülle wacht. Er umfasst die Kaffeestube und den Verkauf von Gebasteltem und Gebackenem an Wochen- und Weihnachtsmärkten. Den Erlös der beiden Bereiche spendet die Gruppe weiterhin für den guten Zweck in der Region.

25 ehrenamtliche Mitarbeiter sind dabei

Jeweils einmal im Monat öffnen die inzwischen 25 ehrenamtlichen Mitarbeiter der Gruppe die Türen des Hauses Rabenfels in Herten mit dem Pfalzer-Flohmarkt für die Öffentlichkeit. Die Gäste können dann ausgiebig im Fundus des Flohmarkts stöbern, die Sachen günstig erstehen und sich mit Kaffee und selbstgebackenem Kuchen verwöhnen lassen. Doch das ist nur die Arbeit, die von außen gesehen wird. Zuerst muss jemand da sein, der Sachspenden entgegennimmt, oder zum Beispiel bei Wohnungsauflösungen auch abholt. „Diese Dinge müssen dann durchgesehen, geputzt, eingeräumt, oder auch entsorgt werden“, so Haug. Auch den Verwaltungsaufwand dürfe man nicht vergessen.

Der Gesellschaft etwas zurück geben

Die 72-Jährige liebt ihre Aufgabe, und freut sich, dadurch auch der Gesellschaft etwas zurück zu geben. Doch sie sehe auch, dass es immer mehr Arbeit würde und Nachwuchs schwer zu finden sei, so Haug. „Wenn Leute vorbeikommen, wenn sie gerade Lust und Zeit haben, dann hilft uns das leider nicht“, erklärt die ehemalige Verwaltungsangestellte. „Wir bräuchten Menschen, die sich wirklich reinhängen.“ Aber sie verstehe auch, dass das für Jüngere schwierig sei, denn die seien heute zu sehr eingebunden im Alltagsleben. Und eine Vereinsaufgabe zu vererben, wie das früher der Fall war, das ginge heute auch nicht mehr, denn ihre drei Kinder zum Beispiel seien ja gar nicht vor Ort.

Die Arbeit geht einfach nie aus

„Als wir jünger waren, da war die Arbeit der Gruppe noch nicht so umfangreich“, ergänzt Jülle. Die Mutter von zwei Kindern war früher als Pfarramtssekretärin tätig, und doch konnte sie ehrenamtlich aktiv sein. Doch heute stoße die 71-Jährige an ihre Grenzen. Gerade habe sie ihr Hobby, das Singen, aufgegeben, sagt sie mit etwas Wehmut in der Stimme. „Das sind mir einfach zu viele Termine“, gesteht sie. Mit Kaffeestube richten, bewirten, aufräumen, Kuchen backen, Kuchenverkäufen an Wochen-, Oster- und Weihnachtsmärkten hat auch Jülle jede Menge um die Ohren, ganz zu schweigen von der Aufteilung der Einnahmen als Spenden im Nachhinein. „Wir haben schon einen Stamm von Institutionen, die regelmäßig einmal pro Jahr Geld von uns bekommen“, so Haug. Doch auch unterm Jahr würde man gerne spontan helfen.

Ihr Ehrenamt macht ihnen sehr viel Spaß

Sie erinnert sich an den Umzug der Tafeln, die Unterstützung einer jungen Witwe beim Führerschein oder auch Aktionen mit Sachspenden, wie zum Beispiel Prinzessinnenkleider für den Kindergarten in Degerfelden. Trotzdem mache auch Jülle ihr Ehrenamt sehr viel Spaß, und sie freue sich, dass sie auf diese Weise mit vielen Leuten in Kontakt käme. Dies sei wichtig in ihrem Alter. In diesem Punkt sind sich die beiden Frauen einig.

Termin: Flohmarkt der Pfalzer-Gruppe ist heute, Freitag, 14 bis 18 Uhr, und morgen, Samstag, 9 bis 12 Uhr, in der Rabenfelsstraße 24 in Herten.