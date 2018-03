Rheinfelden/Schweiz Unsicherheiten beim Open-Air-Kino im Schweizer Rheinfelden sind passé

Trotz des Rücktritts dreier Organisationsmitglieder bleibt die beliebte Freiluftveranstaltung im Schweizer Rheinfelden bestehen. Ein neues Catering-Angebot im Kinodorf soll die Brauerei Feldschlösschen stärker miteinbeziehen.

Das Openair-Kino bei der Brauerei Feldschlösschen hat Tradition. Seit vielen Jahren lockt das Filmvergnügen im August Tausende von Besuchern an. Trotzdem erschien die Zukunft ungewiss, da Christine Sebald, Daniel Wiederkehr und Daniel Schaffhauser vom Organisationskomitee (OK) im vergangenen Jahr ihren Rücktritt angekündigt hatten.

Der scheidende OK-Präsident Schaffhauser setzte jedoch alles daran, dass der Schalanderplatz sich auch in Zukunft für eine Woche in ein Freiluftkino verwandeln kann. Das ist gelungen, wie er erklärt: „Wichtigste Voraussetzung dafür war, den langjährigen Partner und „Gastgeber“ Feldschlösschen mit im Boot zu wissen.“ Auf der Technikseite wird eine Kooperation mit der „Open Air Kino Luna AG“ eingegangen. Somit ist eine professionelle Lösung gefunden, die ebenfalls den Bereich Werbung und Kommunikation übernimmt. Damit soll das verbleibende OK (Karin Graf, Manuel Hauri und Claudio Mahrer) entlastet werden, so Schaffhauser.

„Mit Coop als Titelsponsor wird die Rheinfelder Kinowoche vom 14. bis 18. August in die Serie „Coop Open Air Cinema“ aufgenommen. Der Verein Openair-Kino Rheinfelden wird weiterhin als lokaler Veranstalter des Events fungieren.“ Auch am erfolgreichen Konzept Kinodorf mit Live-Musik vor dem Film wird festgehalten, erläutert Schaffhauser. Neu wird hingegen das Catering-Angebot im Kinodorf vom Feldschlösschen-Restaurant und seiner neuen Crew unter der Leitung von Christian Löffler gestaltet. So soll Feldschlösschen als Gastgeber selbst stärker in den Anlass miteinbezogen werden. Für den Bereich „Sponsoring“ wird das OK von der ortsansässigen Eventmanagerin Sunethra Perera professionell unterstützt. „Aus den Reihen der freiwilligen Helfer werden Muriel Näf und Jean-Yves Risse das OK verstärken“, schildert Schaffhauser weiter. Damit sollten die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft des Openair-Kinos geschaffen sein.