von Horatio Gollin

In Nollingen kommt Bewegung in verschiedene Verkehrsthemen. Beide Ortsschilder werden nach außen versetzt, und die verpflichtende Nutzung des kombinierten Fußgänger-Radfahrer-Wegs für Radfahrer wird aufgehoben. Gleichzeitig tut sich die Frage nach einem Stellplatzschlüssel für den Stadtteil wieder auf.

Ordnungsamtsleiter zeigt sich kooperativ

Ausschusssprecher Rainer Vierbaum berichtete vom Gespräch mit Ordnungsamtsleiter Dominic Rago, der sich gegenüber einigen den Nollinger Ausschuss beschäftigenden Verkehrsthemen aufgeschlossen zeigte. Das von anderen Schildern verdeckte Zone-30-Schild beim Ortseingang Untere-Dorfstraße, Ecke Römerstraße soll anders aufgehängt werden. Rago sagte ebenso zu, aufzugreifen, dass im Radschulwegeplan anstelle der ausgewiesenen Dürerstraße die Kinder auf den weniger befahrenen Schulweg geleitet werden.

Aus beiden Richtungen früher abbremsen

Analog der Entscheidung, das Eingangsschild am östlichen Ortsende auf Höhe der Lerchenstraße vorzuziehen, wird das Ordnungsamt auch veranlassen, dass am westlichen Ortsende, das Ortsschild bis auf Höhe des Friedhofs vorgezogen wird, so dass aus beiden Richtungen Fahrzeuge schon früher abbremsen müssen.

Radfahrer fahren lieber auf der Straße

Der kombinierte Fußgänger-Radfahrer-Weg entlang der Beuggener Straße soll nicht mehr verpflichtend, sondern nur noch für Radfahrer frei sein, so dass diese auch auf der Straße fahren dürfen. Vierbaum erklärte, dass viele Radfahrer wegen den schlechte einsehbaren Ausfahrten im Bereich des Friedhofs und der Engstelle an der alten Uhrenfabrik lieber auf der Straße fahren würden.

Gefahrenstellen werden entschärft

Ein Anwohner kritisierte, dass man mit der Änderung der Beschilderung den Bewohnern der Uhrenfabrik nachgebe, die unverbesserlich auf dem Radweg parkten. „Es ist unbefriedigend, aber die Polizei hat nicht die Ressourcen, um dort jeden Tag zu kontrollieren“, meinte Vierbaum, und verwies darauf, dass im weiteren Streckenverlauf durch die Umwidmung des Radwegs Gefahrenstellen entschärft würden.

Hinweisschild auf Schulkinder

In die Verbindungsstraße entlang der Wiechsmühle wird die Einfahrt von der B 316 kommend verboten, da trotz durchgezogener Linie immer wieder Fahrzeuge aus Richtung Degerfelden die Bundesstraße queren, um die Verbindungsstraße als Abkürzung zu nutzen, erklärte Vierbaum. In der Straße wird auch ein Hinweisschild auf Schulkinder aufgestellt. Einen Zebrastreifen vor der Hebelhalle schließt Rago zwar aus, da es sich bei der Dürerstraße um einen 30er-Bereich handelt. Das Amt werde aber prüfen, ob die Stellplätze vor der Halle entfernt werden und ein Hinweisschild auf Kinder nicht besser platziert werden könne. Karin Paulsen-Zenke ergänzte, dass das Amt auch für den Parkplatz der Hebelhalle eine Einbahnstraßenregelung prüfen werde.

Dominic Rago rät zu einer Unterschriftensammlung

Drei Parkplätze in der Kurve bei der Uhrenfabrik in der Beuggener Straße zu entfernen, um Sicht und Durchfahrt zu verbessern, lehnte Rago aber ab. Vierbaum riet den Anwohnern, eine Unterschriftensammlung zu starten, um diese in öffentlicher Sitzung dem Gemeinderat zu übergeben. „Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht“, so Vierbaum.

Auch die Dürerstraße ins Konzept aufnehmen

Im Gespräch stellte sich zudem heraus, dass für das geplante Parkkonzept nur die Beuggener Straße untersucht werden soll, berichtete Vierbaum. Dem Ordnungsamtsleiter haben die Ausschussmitglieder vorgeschlagen, auch die Dürerstraße in die Untersuchung aufzunehmen, da hier auch der Bus fährt. „Dann brauchen wir doch einen Stellplatzschlüssel“, erinnerte Vierbaum daran, dass die Forderung nach einem solchen nur wegen des Parkkonzepts zurückgestellt worden war.

Terminverlegung: Die geplante Sitzung des Ausschusses für die Angelegenheiten des Stadtteils Nollingen am 6. März fällt wegen Fasnacht aus. Ein Ersatztermin wird noch bekanntgegeben.