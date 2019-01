von Ralf H. Dorweiler

Es gibt Senioren, die auch mit über 80 Jahren noch selbständig leben, Reisen unternehmen oder philosophische Gesprächsrunden besuchen. Viele Senioren spüren mit dem Alter aber auch Gebrechen, haben Krankheiten, die einen Pflegebedarf begründen, oder fühlen sich gesellschaftlich isoliert. Die Stadt möchte allen Senioren Angebote machen und übernimmt nun die Erfahrungen aus dem Modellprojekt „Präsenz“ in die städtische Seniorenarbeit. Zwei Mitarbeiterinnen sollen sich dafür eine Stelle teilen.

Ein Vortrag von Anna Gebert

In der Sitzung des Gemeinderats erhielt das Gremium zunächst einen Vortrag von Anna Gebert, die für das deutsche Institut für angewandte Pflegeforschung, Köln und Vallendar, das Modellprojekt "Präsenz" begleitet hatte. Präsenz und das direkt anschließende Projekt „PiQ“ (Präsenz im Quartier) wurden von 2014 bis Oktober 2019 als Modellprojekt in drei Kommunen in Baden-Württemberg erprobt.

Präventive Hausbesuche für Menschen ab 75

Ein Kernbestandteil waren dabei präventive Hausbesuche für selbständig lebende ältere Menschen ab 75 Jahren. Das Modellprojekt wurde finanziell durch das Ministerium für Soziales und Integration aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg und aus Mitteln der gesetzlichen und privaten Pflegeversicherung sowie der kommunalen Landesverbände gefördert.

Lösungen für Probleme finden

Nach Abschluss des Projekts fließen die Arbeiten in die kommunale Seniorenarbeit ein. Ziel der präventiven Kontakte ist es, Senioren möglichst frühzeitig auf Unterstützungs- und Beratungsangebote aufmerksam zu machen. Sofern nötig, werden gemeinsam Lösungsmöglichkeiten für bereits bestehende Probleme gesucht.

Senioren haben Sorgen und Nöte

Bei 275 ausführlichen Beratungen und 752 Beratungskontakten in 20 Monaten Präsenz-Zeit, stellten die Mitarbeiterinnen fest, dass die seniorengerechte Anpassung von Wohnraum, das Gefühl, isoliert zu sein, oder Schwierigkeiten beim Ausfüllen von Anträgen zu wichtigen Problemen von Senioren gehören. Eine Verbindung des Projekts mit der Rheinfelder Freiwilligenagentur habe bereits einige Probleme lösen können. Dort befinden sich aktuell 14 Freiwillige im Besuchsdienst für ältere Mitbürger.

Kooperation mit dem Caritasverband

Dazu findet eine enge Kooperation mit der Caritas statt. Die erfolgreiche Kooperation mit dem Caritasverband Hochrhein im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung im städtischen Seniorenbüro dauerhaft weiterzuführen und die Mittel dafür im Haushalt zur Verfügung zu stellen, war auch einer der einstimmig entschiedenen Beschlussvorschläge zu dem Tagesordnungspunkt.

Gemeinderat steht hinter dem Projekt

Eckhard Hanser lobte für die CDU die Verwaltung. „Frau Rösner, wir sind wieder einmal führend“, sagte er in Richtung der Leiterin des Amts für Kinder, Jugend und Senioren. Auch Elke Streit (SPD) begrüßte, dass das Modellprojekt ins Seniorenbüro der Stadt übertragen und fortgeführt werden soll, ebenso wie Rita Rübsam (Freie Wähler), die das Angebot zur „Hilfe zur Selbsthilfe mit sehr kompetenten Mitarbeiterinnen“ als sehr gut angenommenes seniorengerechtes Projekt bezeichnete. Annette Lohmann freute sich für die Grünen, dass „Präsenz“ verstetigt werde. Ältere Menschen würden sich durch die Ansprache angenommen fühlen. Ihre Lebensqualität würde sich durch das Angebot verbessern. Dementsprechend fiel die Abstimmung einstimmig aus.