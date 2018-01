Rheinfelden Unbekannter versucht, Rutsche auf Spielplatz anzuzünden

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung auf dem Spielplatz in der Karl-Fürstenberg-Straße. Der mutmaßliche Brandstifter war am Tatort nicht mehr anzutreffen, zurück ließ er einen Kanister mit Nitro-Verdünnung.

Am Montagabend gegen 19.43 Uhr teilte ein Bürger der Polizei mit, dass soeben ein unbekannter Täter versucht hat, eine Rutsche auf dem Spielplatz neben dem Hieber-Markt in der Karl-Fürstenberg-Straße anzuzünden. Anschließend sei er in süd-westlicher Richtung entlang der Karl-Fürstenberg-Straße geflüchtet.

Vor Ort traf der Sachverhalt zu, die Beamten fanden auf dem Spielplatz einen Kanister mit Nitro-Verdünner vor und stellten ihn sicher. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 16 bis 25 Jahre alt, größere Gestalt, schwarze Jacke, schwarze Hose, schwarzer Rucksack.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise (07623/74040).