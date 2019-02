von SK

Unbekannte versuchten laut Mitteilung der Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Wohnhaus in der Lerchenstraße in Nollingen einzubrechen. Davon zeugten Hebelspuren an einer Terrassentür.

Nachbarn hatten im Bereich der Lerchenstraße einen dunklen BMW beobachtet, aus dem zwei Männer gestiegen waren, und sich dort kurzzeitig aufhielten. Der Beschreibung nach ist der eine 1,60 bis 1,70 Meter groß, hat dunkle Haare und war mit einer dunklen Jogginghose bekleidet. Der zweite wurde als "eher dicklich", ebenfalls 1,60 bis 1,70 Meter groß, mit kurzem, dunklen Haar und einer dunklen Jogginghose, beschrieben. Der dritte fuhr weg, nachdem die beiden anderen ausgestiegen waren.

Ob die Personen oder das Fahrzeug mit dem versuchten Einbruch in Verbindung stehen, ermittelt die Polizei noch.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittelungen übernommen und bittet um Hinweise von Zeugen unter Telefon 07621/17 60.