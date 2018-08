von SK

Rheinfelden – Unbekannte haben in der Zeit von Sonntag, 22 Uhr, bis Montag, 19 Uhr, in der Wiesentalstraße in Minseln einen Roller gestohlen. Der blau-weiße Roller vom Typ Peugeot Speed Fight 2 stand vor einem Mehrfamilienwohnhaus und war mit dem Lenkerschloss gesichert, teilt die Polizei mit. Er wurde fahrenderweise am Montagabend im Bereich der Schildgasse gesehen, ohne dass dem Zeugen der Diebstahl bekannt war. Der Roller ist mit einem Versicherungskennzeichen aus dem aktuellen Jahr versehen. Er hat weiße Felgen und rote Bremsen und ist mit Aufklebern im Bereich des Lenkers und der linken Seite versehen. Das Polizeirevier Rheinfelden (Telefon 07623/740 40) hat die Ermittlungen aufgenommen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein