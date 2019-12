von sk

Mehrere Täter haben in der Nacht auf Dienstag an der Eichbergstraße in Höhe des Europastadions in Rheinfelden ein Verkehrszeichen mit massiver Gewalteinwirkung aus dem Boden gerissen. Die Unbekannten legten das Verkehrszeichen laut Polizeibericht anschließend auf den dortigen Gehweg. Die unbekannten Täter haben laut Polizei das an der Metallhalterung angebrachte Zusatzzeichen „Stadt Rheinfelden“ mitgenommen. Den Sachschaden gibt die Polizei mit rund 1000 Euro an. Das Polizeirevier in Rheinfelden ermittelt wegen Sachbeschädigung und Diebstahl und sucht Zeugen (Telefon 07623/740 40).