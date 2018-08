von SK

Vermutlich in der Nacht zum Dienstag drangen Unbekannte in ein Vereinsheim in der Karl-Fürstenberg-Straße ein. Brachial wurden mehrere Türen aufgebrochen. Der Aufbruchsversuch eines Zigarettenautomaten im Gebäude scheiterte, jedoch wurde dieser dadurch stark beschädigt. Aus einem Dartspielgerät wurde das Bargeld gestohlen, wie auch aus dem Thekenbereich. Zudem wurden Bankkarten und mindestens sechs Flaschen Wodka mitgenommen. Die Tatzeit kann auf Montag, 23.30 Uhr, bis Dienstag, 16.30 Uhr, eingegrenzt werden.

