von Ingrid Böhm

Der Fußballstadtsportverein macht Tempo, damit der Umzug des FSV nach Warmbach in die Gänge kommt. Im Juli hat der Gemeinderat für das Projekt grundsätzlich grünes Licht gegeben und den finanziellen Rahmen der kommunalen Förderung abgesteckt.

Nach den Sportförderrichtlinien wird sie 1,2 Millionen für den Standortwechsel leisten. Allerdings wurde die Frage, wie der Zweitplatz für Training und Jugend beschaffen sein soll, noch nicht abschließend geklärt. Ob es nochmals ein Kunstrasen wird, wo es doch in nächster Nähe im Europastadion einen gibt fürs Training, stand in der Diskussion, auch wegen der Plastikbelastung.

Der FSV hat sich intensiv mit der Frage in den vergangenen Wochen beschäftigt und mit anderen Vereinen Kontakt gesucht. Jetzt gebe es eine Lösung, teilt Vorsitzender Patrick Da Rugna mit. Der Vorstand hat sich „einstimmig entschieden“, dass in Warmbach neben dem Rasen-Spielfeld kein Kunst-

rasen gebaut werden soll.

Der Verein hat sich auf einen Winternaturrasenplatz festgelegt. Als Alternative hat der FSV, wie Rugna auf Anfrage erklärt, ohnehin eher auf einen Platz auf Korkbasis als natürliche Möglichkeit gesetzt.

Aber der FSV hat sich in der Umgebung nach Erfahrungswerten mit den verschiedenen Spielfeldern umgesehen und in Weil am Rhein dann ein Anschauungsobjekt gefunden, das überzeugt hat. Dort spielt der SV mittlerweile auf Winternaturrasen. Nicht nur der optische Eindruck war dem Vorstand wichtig auch die Betriebs- und Anschaffungskosten wurden zwischen den verschiedenen Modellen verglichen und dabei der Umweltfaktor im Auge behalten, meint Da Rugna.

Der Winternaturrasen habe mit Lavagestein einen härteren Untergrund, was als vorteilhaft gesehen wird auch für die Nutzungsdauer. Im Vergleich zum Kunstrasen sei es möglich, länger zu spielen – 600 Stunden im Jahr werden als möglich gesehen. Der einzige Nachteil liege darin, dass er jedes Jahr rund sechs Wochen Ruhezeit braucht und dann nicht bespielt werden kann.

Für die Vereinsspitze spiele bei der Wahl des Rasens für den Zweitplatz auch eine Rolle, dass der FSV weiterhin den Kunstrasen im Europastadion in nächster Nähe nutzen könne. Im Frühjahr hofft der Verein, mit dem Bau zu beginnen, die Anträge werden bereits vorbereitet.