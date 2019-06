von Rolf Reißmann

Einstimmig haben die Mitglieder des FSV den Umzug von der Richterwiese nach Warmbach beschlossen. Für die Sportler ist damit der Umzug ins Europastadion vom Tisch – die letzte Entscheidung trifft der Gemeinderat.

Der Sportplatz Richterwiese wird aufgegeben, das steht schon lange fest. Bei der Suche nach einem neuen Quartier für den FSV hatte die Stadt dem Verein zunächst das Europastadion angeboten. Doch dagegen wuchs Widerstand.

Das Europastadion ist kein reines Fußballstadion, hier stellen berechtigterweise auch Leichtathleten ihre Ansprüche, und dies, so sehen es die Fußballer, ganz zu recht. So wäre durchaus abzusehen, dass es gelegentlich zwischen Fußball und Leichtathletik zu Konflikten kommt. „Für uns wäre das Europastadion keine richtige Heimstätte,“ erklärte der Vorsitzende des FSV, Patrick da Rugna, am Morgen nach der außerordentlichen Mitgliederversammlung am Freitag, die ohne Öffentlichkeit stattfand.

Bereits seit vielen Monaten konzentrierten sich die Stimmen für einen Umzug nach Warmbach. Die dortigen Sportplätze hinter der Grundschule werden schon seit vielen Jahren vom FSV genutzt. Derzeit konzentriert sich der Trainings- und Wettkampfbetrieb auf drei Anlagen, nämlich auf die Plätze an der Karl-Fürstenberg-Straße, das Europastadion und eben Warmbach.

„Alle Diskussionsredner sahen in der Konzentration auf Warmbach die ideale Möglichkeit, um ein festes und lange andauerndes Domizil einzurichten“, beschrieb da Rugna. „Für uns ist es auch wichtig, eine gute Akzeptanz bei der umliegenden Wohnbevölkerung zu finden, und genau dies entwickelt sich bereits seit langem in Warmbach. Dort sind wir gerne gesehen.“ Derzeit bestehen dort zwei Sportfelder, eine Lichtanlage ist zwar vorhanden, doch muss sie grundlegend erneuert werden.

Bei der Abstimmung stimmten alle Anwesenden für die endgültige Ansiedlung in Warmbach, Enthaltungen gab es nicht. Auch Oberbürgermeister Klaus Eberhardt und CDU-Fraktionsvorsitzender Paul Renz, die gemeinsam mit weiteren Gemeinderäten an der Versammlung teilnahmen, sprachen sich dafür aus.

Gemeinderat hat letztes Wort

Nun muss der Gemeinderat die endgültige Entscheidung treffen, denn der Umzug und die Ertüchtigung der Sportstätten haben finanzielle Auswirkungen. Der Badische Sportbund wird ebenfalls bezuschussen, höher als sonst üblich. Grund dafür ist, dass eine Sportanlage in einem Störfallbereich verlassen wird. Seit 1954 wurde an der Richterweise gespielt.

Für den Verein bringt die Umzugs- und Bauzeit erhebliche Probleme mit sich, denn die 14 Mannschaften aller Altersklassen müssen ihren Trainingsbetrieb bei zeitweiligem Ausfall der beiden Plätze in Warmbach neu koordinieren. Auch wenn die neue Anlage in Warmbach fertiggestellt ist, werden wohl einige Trainingseinheiten im Europastadion verbleiben, aber der FSV wird freie Kapazitäten an andere Sportvereine abgeben.

Patrick da Rugna sieht in der umfangreichen Jugendarbeit des Vereins ebenfalls gewichtige Argumente für die Konzentration in Warmbach. Immerhin 150 Kinder und Jugendliche trainieren im Verein. Die derzeitige Zersplitterung bereitet enormen Aufwand, den vor allem die ehrenamtlichen Helfer bewältigen. Und schließlich sieht der Verein auch eine bessere Bindung zur Umgebung, denn das neu zu errichtende Vereinsheim soll sich zu einem gastronomischen Treffpunkt für Warmbach entwickeln.