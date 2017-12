Rheinfelden Umfrage in Rheinfelden: Schreiben Sie noch Weihnachtskarten?

Umfrage in Rheinfelden: Schreiben Sie noch Weihnachtskarten?

Schreiben Sie noch Weihnachtskarten oder WhatsAppen Sie schon? Dies wollten wir von Passanten in der Rheinfelder Innenstadt wissen.

Spätestens Mitte Dezember greifen Menschen in Deutschland zu Stift und Papier und stecken ihre ganz persönlichen Grüße in die Post. Doch inzwischen werden Weihnachtswünsche auch über das Smartphone verschickt. Wie es Passanten in Rheinfelden damit halten, lesen Sie hier.