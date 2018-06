Rheinfelden Überlegungen zum Verkauf des Areals beim Krankenhaus in Rheinfelden

Fläche südlich des Spitals könnte zum Wohngebiet werden. Stadt denkt über den Erwerb der 2,4 Hektar nach. Kreiskliniken hoffen auf Diskussionsergebnisse bis Ende des Jahres

Rheinfelden – Die Diskussion um das Zentralklinikum im Landkreis Lörrach hat ein anderes Thema in den Hintergrund gedrückt: Das Areal südlich des Rheinfelder Krankenhauses im Vogelsang, auf dem auch das abbruchreife Schwesternwohnheim steht. Jetzt kommt aber Bewegung in die Sache. Kreiskliniken, Landkreis und Stadt trafen sich, um eine Entwicklung als Wohngebiet anzugehen. Auf Seiten der Stadt wird überlegt, das 2,4 Hektar große Areal zu erwerben.

Das Schwesternwohnheim wurde im Jahr 2013 komplett geschlossen. Eine Sanierung des Baus aus den frühen 1970er Jahren war nicht wirtschaftlich, wie Architekt Michael Mutterer beim Gespräch vor Ort erklärte. Der Geschäftsführer der Kreiskliniken, Armin Müller, ergänzte, dass die Abbruchkosten bei 400 000 Euro lagen, heute geht man von mehr als einer halben Million Euro aus. Es begannen Überlegungen, die Fläche zu verkaufen, um den Abriss zu finanzieren. 2013 wurde das im Flächennutzungsplan als „Sondernutzungsfläche Krankenhaus“ bezeichnete Gesamtareal mit der Größe von 5,4 Hektar in zwei Bereiche getrennt: Der obere Bereich blieb Sondernutzungsfläche, das 2,4 Hektar große südliche Areal wurde zu Baufläche umgewidmet.

„Mit den Überlegungen zur Errichtung eines Zentralklinikums wurde das Thema auf Eis gelegt“, sagt Müller. Nach dem Beschluss für das Zentralklinikum 2016 und die Entscheidung für den Standort Hauingen/Brombach ein Jahr später wurde das Thema Wohnheim wieder aufgegriffen.

In der Zwischenzeit hatte es Überlegungen gegeben, das Gebäude als Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge zu nutzen, was allerdings aufgrund der baulich gefährlichen Situation bei einer Begehung gleich als Möglichkeit verworfen wurde. In das Gebäude kommt man nicht mehr herein. Das ist zu gefährlich. Ein Zaun wurde darum gebaut, um sich gegen Eindringlinge abzusichern. Seither gab es vereinzelt Fälle von Jugendlichen, die eingebrochen sind und von der Polizei herausgeholt wurden.

Das Thema brennt also auf den Nägeln. Im Frühjahr gab es ein Treffen von der Kreiskliniken-Geschäftsführung mit Landrätin Marion Dammann und Oberbürgermeister Klaus Eberhardt, bei dem beschlossen wurde, die Wohnbebauung wieder anzugehen. Wie Eberhardt mitteilt, sei zunächst darüber gesprochen worden, dass die Kreiskliniken die Projektentwicklung selbst in die Hände nehmen könnten. Dass die Stadt durch einen Kauf über die Fläche verfügen könnte, sei allerdings eine sehr interessante Variante. Die Stadt habe bereits zuvor erkennen lassen, dass sie sich die Flächen südlich des Kreiskrankenhauses für eine Wohnbebauung vorstellen könne. Was einen Ankaufsbeschluss angehe, sei man als Kommune an ein Wertgutachten gebunden. Dieses wurde erarbeitet und, wie Müller bestätigte, in dieser Woche allen betroffenen Seiten vorgelegt. Natürlich müsse eine solche Entscheidung noch ausgiebig in den politischen Gremien besprochen werden, sagte Eberhardt.

Man werde überlegen, ob man das Grundstück am freien Markt oder an die Stadt verkaufe, teilte Armin Müller mit. Aufgrund der angespannten Wohnungssituation in der Region werde man sicherlich Interessenten finden. Abschließend sagte der Geschäftsführer der Kreiskliniken zu dem Thema, dass er sich freue, dass wieder Tempo in die Diskussion komme. Er hoffe, am Jahresende konkret zu wissen, wie es mit dem Areal weitergehen wird.