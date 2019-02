von Ralf H. Dorweiler

Der große grenzüberschreitende Umzug ist in jedem Jahr einer der absoluten Höhepunkte der Fasnacht in Rheinfelden. Oberzunftmeister (Ozume) Michael Birlin erwartet für die Narrenzunft Rheinfelden am Sonntag, 3. März, wieder 1800 bis 2000 Hästräger, die von 14.11 Uhr an mit Wagen oder als Marschgruppen den närrischen Lindwurm von der Schweiz nach Deutschland bilden.

Die Teilnehmer: Mit 55 Cliquen sind es drei weniger als im vorigen Jahr. Das wird dem Feiern aber keinen Abbruch machen. Viel wichtiger ist das Wetter: Bei Sonnenschein säumen bis zu 15 000 Menschen den Straßenrand. Über die Beständigkeit des Wetters am Sonntag sind sich die Meteorologen allerdings noch nicht einig. Auf jeden Fall aber darf sich das Publikum auf 14 Wagen freuen, von denen sechs in die Wertung für die Wagenprämierung kommen. Flankiert werden die Wagen von 16 Guggemusiken und Musikvereinen, die für besondere Stimmung sorgen.

Wissenswertes zum Umzug: Bei so vielen Teilnehmern kann es für das Publikum vielleicht schwer werden, den Überblick zu behalten. Wer gerne mehr über die vorbeiziehenden Gruppen erfahren möchte, sollte sich am besten in der Nähe des Friedrichplatzes aufhalten. Ehrenoberzunftmeister Wilfried Markus wird von erhöhter Position aus den Umzug fachkundig und humorvoll moderieren. Ansonsten wird es auf Schweizer Seite in der Marktgasse eine Moderation geben.

Der närrische Lindwurm: Ab 13 Uhr beginnt die Aufstellung in Schweizer Rheinfelden im Schützenweg. Wenn der Zug dann um 14.11 Uhr startet, wird die Zunftleitung den närrischen Wurm anführen, zusammen mit der FGR aus der Schweizer Nachbarstadt und dem Narrenvogt des Narrennests Herten. Und dann geht es Schlag auf Schlag. Große Zwischenräume zwischen den Gruppen soll es nämlich möglichst keine geben.

Fasnächtliches Brauchtum, fasnächtliche Lieder und Guggemusik möchte die Narrenzunft dem Publikum bieten. Nicht erwünscht ist die Beschallung mit Techno- oder Ballermann-Partymusik. „Musikwagen sollen im Umzug abgeschaltet sein“, sagt Ozume Michael Birlin. Man wolle das Brauchtum pflegen. Auch müssten die Wagen Rücksicht nehmen auf die Musikvereine und Guggen. Dabei verweist Birlin darauf, dass in den Vorjahren Musikvereine angedroht hätten, ihre Musik einzustellen, weil zu laute Wagen alles überschallten.

Die Narrenzunft wird auch darauf achten, dass keine bunten Bengalo-Rauchfackeln zum Einsatz kommen. Sollte doch eine gezündet werden, würde man den Cliquen begreiflich machen, dass der dicke, bunte Rauch im grenzüberschreitenden Umzug nicht willkommen ist.

Birlin geht davon aus, dass spätestens um 16 Uhr alle Gruppen den Kastanienplatz erreicht haben werden, wo im Bürgersaal närrisches Treiben herrschen wird. Direkt hinter dem Zug wird die Kehrkolonne des Bauhofs kommen, um die Strecke von Konfetti und Abfällen zu reinigen.