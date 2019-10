von Heinz Vollmar

Mit einer zünftigen Turner-Chilbi bei der Essen und Trinken genauso im Mittelpunkt standen wie die Geselligkeit und ein rundum gelungenes Tanzvergnügen feierte der TuS Herten am Samstag sein letztes großes Fest im 100. Jubiläumsjahr des Vereins in der Halle des St. Josefshauses.

Die präsentierte sich den Besuchern als große Markthalle mit zahlreichen Marktständen an denen die Gäste verweilen konnten. Wer jedoch an den zahlreichen Stehtischchen keinen Platz mehr fand, der konnte es sich in einer Art „Beduinenzelt“, das in der Mitte der Halle aufgebaut war, gemütlich machen oder in der Lounge der Halle auf Relax-Liegen entspannen.

Das gewählte Format der Turner-Chilbi war für die Verantwortlichen des TuS Herten um den Vorsitzenden Jean-Pierre Roschman und seine Stellvertreterin Sindy Weiler der letzte große Coup in einem Jubiläumsjahr, das von vielen Höhepunkten geprägt war. Mit der Turner-Chilbi wollte man vor allem den Mitgliedern und Freunden, den Helfern der großen TuS-Familie eine Freude bereiten, wie die Vorstände gegenüber der Presse betonten.

Dass dies vollauf gelungen ist, dafür sorgte während des geselligen Marktgeschehens in der Halle des St. Josefshauses auch die Formation „Patchwork“, die mit ihren Evergreens die Gäste zum Tanzen animierte und perfekte Partystimmung erzeugte. An den Markständen der Chilbi amüsierten sich die Besucher derweil bei Süßigkeiten genauso wie an Herzhaftem – und auch das Kultgetränk „Aperol-Spritz“ fand neben frischem Bier vom Fass reißenden Absatz.

Mit von der Partie waren bei der Turner Chilbi des TuS Herten aber auch zahlreiche befreundete Vereine, die es sich nicht nehmen ließen das spektakuläre Party-Format hautnah mitzuerleben. Als dann auch noch gegen Mitternacht Pole-Tänzerinnen auftraten und mit Lantanas Schlangenshow ein weiterer Höhepunkt der Turner-Chilbi begeisterte, waren sich alle darüber einig, dass der TuS ein Super-Fest in einem tollen Jubiläumsjahr veranstaltet hat.