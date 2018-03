Sturmtief Burglind hat am 2. und 3. Januar für große Schäden gesorgt. Betroffen ist auch die Adelbergkirche. Um die Schäden am Kirchturm zu beheben, wird es wohl nötig, den ganzen Kirchturm vom Dach zu heben und am Boden zu sanieren.

Werner Nuß von der Altkatholischen Gemeinde hofft auf eine baldige positive Entscheidung der Oberen Denkmalschutzbehörde. Ist der Turm erst mal auf dem Boden, wünschen sich die Altkatholiken, gleich eine zweite Glocke ins Geläut einzubauen.

Seit Januar war die a-Glocke im Turm nicht mehr zu hören. Burglind hatte Ziegel vom Dach gehoben und Blechverkleidungen des Kirchturms mit sich gerissen. Schnell waren die Ziegel erneuert und der Kirchturm auf provisorische Weise mit über Holzlatten gespannter Dachpappe gesichert worden.

Mit Fotos wurde der Zustand dokumentiert. In den Turm kommt man sonst nur mit Mühe und Hilfsmitteln über eine enge Klappe in der Decke der Kirchenempore. Die Glocke kann nun nicht mehr geläutet werden, da sie sonst die provisorische Schutzkonstruktion beschädigen würde. Die Bleche könnte man wieder anbringen, aber es besteht generell Sanierungsbedarf beim Kirchturm, wie auch Erik Fiss, der Leiter des Gebäudemanagements weiß. Die Stadt hat darum eine Sanierungskonzeption erarbeitet und sich von Fachfirmen beraten lassen. Die Arbeiten am Turm müssten am Boden stattfinden. Ein Kran müsste dafür den ganzen Turm von der Kirche heben.

Die Adelbergkirche gehört der Stadt. Laut Vertrag ist die für die Außenanlage und die äußere Bausubstanz zuständig, also auch Dach und Kirchturm. Die Altkatholische Kirchengemeinde Hochrhein-Wiesental ist für das Innere der Kirche verantwortlich, wozu auch die Glocke gehört. Allerdings spielt noch eine weitere Institution hinein: Da die 1898/99 gebaute Adelbergkirche, die erste Kirche badisch Rheinfeldens, unter Denkmalschutz steht, ist bei allen Änderungen in Vorfeld die Zustimmung der Oberen Denkmalbehörde am Regierungspräsidium Freiburg einzuholen.

„Wir warten jetzt auf deren Meinung“, so Nuß. Auch Fiss sind vor einer denkmalrechtlichen Genehmigung die Hände gebunden, an der auch das Landesamt für Denkmalpflege beteiligt wird. „Im Moment befinden wir uns in der Vorabstimmungsphase“, sagt Fiss. Die Behörde habe die Sanierungskonzeption vorliegen, die auch eine Neueindeckung des Dachs vorsieht. „Wenn man dabei ist, wollen wir, dass geprüft wird, ob das Dachgebälk noch in Ordnung ist“, sagt Nuß dazu.

Zudem werde ein statisches Gutachten benötigt, ob der Kirchturm eine zweite Glocke fassen könne. Beide Glocken müssten wegen der Enge im Türmchen übereinander angebracht werden. Die zweite Glocke, so malt Nuss sich das aus, sollte neu angefertigt werden. Das könnte zum Beispiel die Firma machen, die damals die allererste Glocke der Adelbergkirche hergestellt hat. Bei dieser handelte es sich um eine b-Glocke, die 1899 Großherzog Friedrich I. von Baden dem Kirchlein gestiftet hatte. 1954 wurde sie laut Chronik an die evangelische Johanneskirche in Minseln übergeben. Seit 1962 hängt die aktuelle a-Glocke aus Bronze im Turm der Adelbergkirche.

Beim Gang durch die Kirche ist auf der Empore ein weißes Seil zu sehen, das aus der Klappe zum Turm heraushängt. Mit diesem wird die Glocke geläutet. Da man die „immer mit Fingerspitzengefühl“ bedienen musste, war der 83-jährige Nuß der Einzige, der die Glocke hat erklingen lassen. Seiner Meinung nach wäre es gut, mit der zweiten Glocke auch gleich das Seil mit dem Einbau eines elektrischen Läutwerks überflüssig zu machen. Nuß erwartet nicht, dass es zu schnellen Entscheidungen kommt. Er sieht die Sanierung des Kirchturms und die Glockenmaßnahme frühestens Ende 2018, eher aber im Laufe des Jahres 2019 Wirklichkeit werden.

Das ließe auch für die weiteren Pläne für die Adelbergkirche noch Luft. Die Altkatholische Gemeinde hat nämlich auch Modernisierungen im Inneren der Kirche vor. Erste Gespräche mit dem Denkmalschutz haben stattgefunden. Ein Dorn im Auge sind Nuß die verschiedenen Niveaus der Böden, „Stolperfallen“, sagt er. Er möchte den Altarraum barrierefrei erreichbar machen mit einer Rampe vom Eingang an. „Der Umbau im Inneren kann natürlich erst nach den Außenarbeiten erfolgen“, sagt Nuß. Noch sehr grob überschlagen, würden die Innensanierungen 50 000 Euro kosten.

Wie hoch die Kosten sind, die auf die Stadt zukommen, steht noch nicht fest. Laut Fiss ist dies von den Vorgaben der Denkmalschutzbehörde abhängig. Eventuell könne man Fördermittel über das „Sanierungsgebiet Stadtmitte West“ erhalten.

Info: Bei der nächsten altkatholischen Messe an Ostermontag, 10.30 Uhr, wird Werner Nuß die Maßnahmen der Gemeinde auch anhand vieler Bilder vorstellen.