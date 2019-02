von Ingrid Böhm-Jacob

Niedrigzinsen und steigende Personalkosten trüben das Betriebsergebnis der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden. Es werden aber weiterhin konstant 44 Millionen verdient. Somit hat das Kreditinstitut Grund, sich zufrieden mit einem „wirtschaftlich wirklich erfolgreichen Jahr“ zu zeigen, wie es Vorstandsvorsitzender André Marker formuliert. Gute konjunkturelle Rahmenbedingungen haben dem Teilmarkt Rheinfelden kräftige Zuwächse beschert. Das Geschäftsvolumen wurde um knapp vier Prozent bei Einlagen, Krediten und Depotgeschäften auf 861 Millionen Euro gesteigert.

Eine der längsten Wachstumsphasen

Eine der „längsten Wachstumsphasen“ registrieren André Marker und Vorstand Rainer Liebenow mit Blick auf die Entwicklung bei den Kundeneinlagen in Rheinfelden. Der Bestand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 22,5 Millionen Euro auf 332 Millionen gesteigert. Das entspricht einem Plus von über sieben Prozent. Von „Rekordwert“ war bei der Vorstellung der Bilanz für Rheinfelden (mit Schwörstadt und Wyhlen) am Mittwoch vor Vertretern der Presse die Rede.

Kunden sollen in Wertpapiere investieren

Da sich Sparen durch Geldrücklage nicht mehr lohnt, engagiert sich das Kreditinstitut bei seinen Kunden für Investitionen in Wertpapiere. Das zeigt Erfolge. Obwohl das Börsenjahr 2018 eine schwierige Entwicklung durchmachte, hat das Interesse der Kunden an höheren Renditen auch zu einem starken Wachstum beim Wertpapiergeschäft geführt. Es legte um 4,6 Millionen Euro zu. Dadurch erhöhte sich der Bestand auf 112 Millionen Euro.

Sinkende Nachfrage beim Bausparen

Lebensversicherungen und Bausparverträge spielen derzeit dafür eine etwas untergeordnete Rolle. Langfristig rechnet die Sparkasse aber wieder mit steigenden Zinsen. Der Vorstand erwartet deshalb, dass auch Bausparen als Vorsorge gegen steigende Zinsen nach der aktuell sinkenden Nachfrage wieder an Bedeutung gewinnen wird.

Höchste Steigerung im Kreditgeschäft

Die „ höchste Steigerung aller Zeiten“ stellt Sparkassenvorstand Klaus Jost beim Kreditgeschäft fest. Für das Gesamtunternehmen beträgt das Plus fast acht Prozent Zuwachs (plus 140 Millionen Euro). Die Sparkasse sagte im gesamten Geschäftsbereich Kredite von 364 Millionen zu. Die Entwicklung der Kredite in Rheinfelden mit einem Anstieg um 14 Millionen auf ein Volumen von 427 Millionen Euro stellt für Jost aber auch einen „Wert, mit dem wir zufrieden sind“ dar.

Erwartungen an die Gewerbegebiete

Zu dieser Entwicklung tragen verschiedene Faktoren bei. Dazu gehören auch Unternehmen, die Betriebe erweitern, sowie öffentliche Förderdarlehen. Hier spiele das neue Gebiet „Einhäge“ zwischen Warmbach und Herten eine Rolle, heißt es. Das Kreditinstitut erwartet sich auch von der Gewerbeentwicklung „Sengern“ weitere Darlehensnachfragen. Das Firmenkundengeschäft wuchs um 1,1 Millionen Euro auf 137 Millionen.

Strategisches Ziel: Eigenkapital stärken

Den stärkeren Zuwachs besorgten aber private Kreditnehmer mit einem Plus von knapp fünf Prozent. Hier wurden mit 209 Millionen rund 13 Millionen Euro mehr Darlehen bewilligt als im Vorjahr. Jost sieht einen Grund dafür, dass eine zehnprozentige Festschreibung auf noch niedrigem Zinsniveau Anreize gibt, um Wohnungen zu bauen, zu modernisieren oder umzubauen. Der Vorstandsvorsitzende bekräftigte, dass eines der strategischen Ziele der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden darin bestehe, das „Eigenkapital zu stärken“, um weiter Kredite vergeben zu können. Als eines der mittelgroßen Institute im Land gelinge dies „voll und ganz“, bei einem gleichbleibenden Eigenkapital von 330 Millionen Euro.

60 Prozent mit einem Online-Zugang

Vorstand Rainer Liebenow nimmt für die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden in Anspruch, weiterhin Marktführer in Rheinfelden bei den Girokonten zu sein. 2018 bestätige dies, durch ein weiteres Wachstum auf 19 111 Konten. Daran habe auch der Ausbau des Online-Bankings mit Sparkassen App und Paydirekt, deren Nutzeranteil permanent zunehme, einen Anteil. Mittlerweile haben 60 Prozent der Girokonten Online-Zugang, die Multibankingmöglichkeiten werden auf diesem Wachstumsmarkt weiter ausgebaut.

Investition in digitale Verbesserung

Die digitalen Verbesserungen und Mitarbeiterschulungen lässt sich das Kreditinstitut in diesem Jahr eine sechsstellige Summe kosten. Damit werde kein Abbau der bestehenden Geschäftsstellenstruktur betrieben. "Wo die Sparkasse vor Ort ist, entscheide weiterhin der Kunde", merkt Marker zum Thema an.