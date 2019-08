von Horatio Gollin

Der Aufbau des Trottoirfests hat am Mittwoch begonnen. Zum Fest der Feste haben sich die Vereine wieder etwas Neues einfallen lassen. Statt der Festbändel mit Gewinnen für Besucher gibt es jetzt Spendenbänder, um das Fest zu unterstützen, und mit einem Familiennachmittag richtet sich das Angebot am Samstag gezielt an Eltern und ihre Kinder.

Die Macher freuen sich auf viele Festbesucher

Am Montagabend trafen sich Vorstandschaft und Helfer von den Vereinen und Cliquen im Hotel Danner, um den Aufbau der Buden zu planen. Thomas Schmiederer, Vereinsvorsitzender des Trottoirfestvereins, und Stellvertreter Bruno Dürrholder waren guter Dinge, dass das Trottoirfest auch in der 52. Auflage wieder ein Erfolg wird und unzählige Rheinfelder, Besucher aus der Umgebung und den Partnerstädten anziehen wird.

Thomas Schmiederer (links) und Bruno Dürrholder besprechen den Aufbau der Buden entlang der Festmeile. | Bild: Horatio Gollin

Ehemalige Rheinfelder kommen immer wieder

Die beiden haben lange Erfahrung mit dem Fest, das Magnetcharakter hat. „Da kommen nicht nur die Alteingesessenen, sondern auch die Weggezogenen“, erzählte Schmiederer, der von Besuchern aus dem Stuttgarter Raum weiß, und auf dem Trottoirfest schon einen ehemaligen Rheinfelder kennengelernt hat, der nach Mallorca ausgewandert ist, aber zum Fest der Feste nach Rheinfelden kommt. „Die einzige neue Auflage ist, dass wir einen Sammelplatz ausweisen müssen“, meint Schmiederer. Die Sparkasse stellt sich mit dem hinter dem Haus gelegenen Parkplatz zur Verfügung. Am bisherigen Sicherheitskonzept musste von den Veranstaltern sonst nichts geändert werden. Ordnungsamt, Feuerwehr und Polizei sind eingespannt.

Straßensperrungen sind notwendig

Es kommt an den drei Festtagen zur Sperrung der Alten Landstraße, Basler Straße, Elsa-Brändström-Straße und Emil-Frey-Straße. Das Deutsche Rote Kreuz ist mit zwei Sanitätscontainern vor Ort. Zudem sorgen pro Schicht zehn Sicherheitskräfte einer privaten Security-Firma für Ordnung. „Und jede Bude hat noch einen Verantwortlichen als Ansprechpartner“, erklärt Schmiederer. Diese Person wird vom jeweiligen Verein gestellt.

Jeder darf spenden, was er will

Neu auf dem Trottoirfest sind die Spendenbänder, die an den Eingängen verteilt werden. Welchen Betrag jemand für ein am Arm tragbares Band zahlen will, ist ihm freigestellt. „Das Motto ist: Armband isch cool, zahl was willsch. Aber mach mit“, meinte Dürrholder. Die Spendenbänden ersetzen die nummerierten Festbändel, die die Vereine selbst unter die Leute bringen mussten. Die Verlosung am Sonntag fällt weg.

Idee stammt aus Neumarkt in Südtirol

Die Idee haben sich die Organisatoren in der Partnerstadt Neumarkt abgeguckt, wo das ganz gut funktioniert, ergänzte Schmiederer. Die Spendenbänder dienen zur Finanzierung des Rahmenprogramms und der Sicherheit des Fests, das abgesehen von den Rummelbetreibern ohne gewerbliche Anbieter von den 17 Vereinen und den vier Rheinfelder Partnerstädten gestemmt wird. Anfragen von Food-Truck-Betreibern werden konsequent abgelehnt. „Es gibt kein Straßenfest, das so ein Rahmenprogramm hat wie wir“, schwärmt Schmiederer. „Von Rock über Brassband bis Volksmusik. Die Bühnen sind jeden Tag besetzt.“ Neu ist der Familiennachmittag, der den Samstagnachmittag stärker beleben soll.

Jugendfeuerwehr baut Spielstraße auf

Die Rheinfelder Jugendfeuerwehr baut eine Spielstraße auf und der Verein Helfende Hände organisiert eine Schnitzeljagd über das Trottoirfest für Kinder von vier bis zwölf Jahren, bei der am Ende fünf Preise verlost werden und jedes Kind eine Limo und eine Grillwurst bekommt.

Latschari-Zug fährt über das Gelände

Zur Unterhaltung der Eltern wird zeitgleich die Bühne von der Showband Akonima bespielt und der Latschari-Zug fährt über das Fest. Rummelbetrieb ist wie gewohnt an allen drei Tagen an der Ecke Alte Landstraße zur Elsa-Brändström-Straße. Statt dem Autoscooter gibt es ein familienfreundlicheres Karussell.

Schützenverein Karsau ist neu im Boot

Am Konzept des Fests wird nichts geändert, sagte Schmiederer. „Es sind genügend Vereine dabei.“ Mit dem Schützenverein Karsau, der einen Laserschießstand betreibt, konnte auch ein neuer Verein zum Mitmachen gewonnen werden. „Das Fest wird von der Bevölkerung angenommen“, meinte Schmiederer, der im vierten Jahr Vorsitzender des Festvereins ist und schon als Jugendlicher für die Chrutchopf-Gilde Lose verkaufte. Dürrholder ist schon seit 49 Jahren am Trottoirfest bei verschiedenen Cliquen und im Vereinsvorstand aktiv. „Früher hat man für das Fest etwas geopfert, aber im Ruhestand ist es Bestandteil des Lebens geworden“, meint er. „Das Trottoirfest ist ein Teil Heimat. Das ist der Ansporn.“