von SK

Die Polizei verzeichnete am Donnerstag im Einkaufszentrum Großfeldstraße einen Trickdiebstahl. Opfer war ein Ehepaar aus der Schweiz, das im Begriff war, aus dem Kauflandparkhaus zu fahren.

Plötzlich klopfte es an die Scheibe, worauf der Fahrer anhielt und das Fenster öffnete. Er sah sich einem Mann gegenüber der fragte, ob man ihm Geld wechseln könne. Der Ehemann schaute in seinem Geldbeutel nach, konnte aber nicht wechseln. Daraufhin bot sich die Ehefrau an, worauf der Unbekannte zur Beifahrerseite ging und sich zwei Schweizer Franken wechseln ließ. Danach entfernte sich der Mann und das Ehepaar fuhr weiter.

Beim nächsten Halt stellte es fest, dass aus beiden Geldbeuteln das gesamte Scheingeld gestohlen worden war. Das Ehepaar fuhr daraufhin zum Kaufland zurück und meldete dort den Diebstahl. In Anbetracht der Tatsache, dass es in den vergangenen Tagen kreisweit zu ähnlichen Vorfällen kam, mahnt die Polizei zur Vorsicht und rät, stets ausreichend Distanz zu halten und sich auf keinen Fall bei der Suche nach Wechselgeld "helfen" zu lassen.

