Es gibt viele Gartenmessen, aber nichts kommt an die Diga auf Schloss Beuggen heran. Darin waren sich bei der Eröffnung gestern morgen im Bagnatosaal im Schloss alle Beteiligten und Redner einig. Uwe Wenk, Stellvertreter von Karsaus Ortsvorsteher Jürgen Räuber fasste sich kurz und beschrieb alles treffend: „Tolle Veranstaltung, tolles Ambiente, tolle Organisation. Punkt.“

Das dritte Juliwochenende ist reserviert

Die Diga auf Schloss Beuggen ist ein Begriff und zieht Jahr für Jahr Tausende von Menschen in der Region an. „Die Besucher haben sich das dritte Juliwochenende schon im Kalender notiert und reserviert“, sagte Dieter Maier vom gleichnamigen Veranstalter Süma. Eventuelle Terminverschiebungen, vor allen wegen der großen Hitze im vergangenen Jahr, seien damit schnell vom Tisch gewesen.

Veranstaltung ist schnell ausverkauft

Die Diga ist und bleibt erfolgreich. Mit 150 Ausstellern sie die dreitägige Veranstaltung schnell ausverkauft gewesen. Sie bieten ein Sammelsurium rund um das Thema Garten an. Jährlich locke die Diga auf Schloss Beuggen 10 000 bis 12 000 Leute an. Maier: „Damit sind wir sehr zufrieden. Das ist eine große Nummer.“ Man werde keine Besucherrekorde mehr erreichen. „Aber wir sind froh, wenn wir das Niveau halten“, sagte Maier. Die Diga auch deshlab so erfolgreich, weil Unterstützung von den Rheinelder Unternehmen kommt. So saßen bei der Eröffnung auch die Vertreter der Volksbank Rhein-Wehra und von Energiedienst mit am Tisch. Und sie wünschten der Veranstaltung viele Erfolg.

Noch bis Sonntag gibt es bei der Gartenmesse einiges auf Schloss Beuggen zu sehen. | Bild: Michael Neubert

Die Dia ist ein Aushängeschild

Rheinfeldens Oberbürgermeister Klaus Erberhardt beschrieb die Gründe des Erfolgs: „Das Schloss, die Umgebung, das Einzugsgebiet und das Konzept.“ Letzteres sei immer atmend gewesen und habe stets auf die neuen Entwicklungen reagiert. Eberhardt: „Die Diga hat Qualität und ist ein Aushängeschild. Die Menschen kommen gerne, die Qualität wird von den Leuten in der Region geschätzt.“ Und er ist überzeugt: Die Menschen würden auch diesmal nicht enttäuscht werden.“

Keiner hat diese Ausstellung erreicht

Als die Diga 2004 gestartet ist, so Eberhardt, sei sie ein Alleinstellungsmerkmal gewesen. Viele hätten das Erfolgskonzept kopiert, als Format für eine Regionalausstellung. „Keiner hat die Diga erreicht“, sagte das Stadtoberhaupt.

Niethammer erzählt von früher

Auch heute noch ist Rheinfeldens ehemaliger Oberbürgermeister Eberhard Niethammer dabei. Er scherzte gestern: „Ich habe hier mit einem Zweisternekoch gekocht, das hat der Diga nicht geschadet.“ Der Inhalt stimme, und das schon über all die Jahre hinweg.

40 Gärtnereibetriebe sind dabei

In erster Linie machen die Aussteller den Erfolg der Diga aus. 40 Gärtnereibetriebe sind in diesem Jahr dabei. Doch rund um die Veranstaltung sind viele helfende Hände im Einsatz. Der Veranstalter nimmt auch Rheinfelder Vereine mit ins Boot. So sind die Krabbenclique und der Fußball-Stadtsportverein (FSV) im Einsatz. Maier: „Die Vereine können ein paar Euro für ihre Kasse verdienen.“ Sie runden das Angebot mit einer rundum „hervorragenden Gastronomie„ ab. Das gehört dazu.

Schon früh am Morgen warten die Besucher

Schon vor der Eröffnung um 10 Uhr, warteten die ersten Besucher am Schlosstor. Gegen Mittag füllte sich der Platz bereits. Kai Flender, Eigentümer des Schlosses, weiß, dass die Wettervorhersage stimmt: „Das ist das Wichtigste für die Veranstaltung.“