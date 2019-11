von Chris Rütschlin

Ausgelassene Stimmung herrschte beim Konzert des TonArt Nollingen Chores in der Hebelhalle. Unter dem Motto „Europa“ erklang ein bunter Liederreigen , bei dem Männer- und Frauenchor zahlreiche Lieder in rätoromanischer, bosnischer, mazedonischer und italienischer Sprache sangen. Die 45 Sängerinnen und Sänger belegten mit dem Konzert ihr Engagement für ein vereintes Europa.

Der Frauenchor schuf mit „la sera sper il lag“ eine andächtige Abendstimmung am See in den Bündner Alpen . Dirigentin Cornelia Hossfeld führte die 20 Sängerinnen souverän. Gut artikuliert erklang das Rumantsch, ausgewogen das Klangbild. „Bosna agidi Srebrenica“ von Hei Pasoep, in bosnischer Sprache gesungen vom Männerchor unter der Leitung von Sara van Camp, illustrierte aufs Deutlichste den Aufruf zum Engagement für Frieden und Zusammenhalt unter den Völkern. Das Lied erzählt von einem Mädchen, das im Balkankrieg ihre Eltern und alle ihre Geschwister verloren hat.

Ausdrucksstarke Solistin

Ausdrucksstark gesungen der tragische Liedtext von der Solistin Mathilda Kranz, deren sauber intonierte Stimme zart und schlank erklang. Die Jugendliche war ein Glücksfall für die Interpretation dieses tragischen Liedes und es herrschte andächtige Stille, als sie die Totenklage anstimmte: „Wo seid ihr, Mutter und Vater? Mutter ich träume immer noch von dir…“ Ihren solistischen Gesang begleiteten die sonoren warmen Bassstimmen der 20 Männer und lieferten so einen exzellenten kontrastreichen Hintergrund für die zarte Mädchenstimme. Mit starkem Applaus dankte das Publikum für diesen ergreifenden, von Henry Uebel virtuos und konzertant am Klavier begleiteten Konzertbeitrag. Sein sensibles Pianospiel ließ die Mädchenstimme gut zur Geltung kommen.

Der Frauenchor unterstrich mit dem kraftvoll gesungenen Gospel „Let Us Stand“ von Hans-Christian Jochimsen, dass es heute wichtig ist, Zivilcourage zu zeigen, „Hand in Hand dazustehen“, um den europafeindlichen zersetzerischen Tendenzen kraftvoll entgegenzutreten. Mit einem Europaquiz und einem Reisegutschein unterstrich der Chor, wie man geschlossen für Menschenrechte und Einigkeit in der Völkervielfalt eintrat.

Imposantes Klangbild

Imposant war das Klangbild der 45 Sängerinnen und Sänger in „Ode an die Freude“ von Ludwig van Beethoven mit dem Text von Friedrich Schiller. Hell die Sopranstimmen und warm, voll gesungen die Bassstimmen. Mathilda Kranz sang nochmals mit ihrer mädchenhaft feinen Stimme die Anfangsstrophen pianissimo gut begleitet von Pianist Uebel. Das Publikum dankte mit viel Applaus für diesen fulminant freudigen Beethoven, der lautstark aus 45 Kehlen erklang, und zeigte über welch eindrucksvolles Klangvolumen homogen ausgewogen TonArt Nollingen verfügt.

Das Europa-Konzert vermittelte erfolgreich, dass Friede und Freiheit keine Selbstverständlichkeit, sondern vielmehr hart erkämpfte Güter sind. Zur Freude der hochmotivierten Chormitglieder wurde es vom Ministerium der Justiz- und für Europa Baden-Württemberg gefördert. Vereinsvorsitzende Cornelia Kainz ehrte mit Geschenken das Engagement zahlreicher Akteure und Christiane Döring moderierte durch den Abend für den Frauenchor und Sänger Rainer Wäschle für den Männerchor. Im Anschluss spielte And‘S Band und der Musikverein sorgte für eine gute Bewirtung.